Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıldönümünde, afette hayatını kaybedenleri, defnedildikleri Antalya Kurşunlu Kent Mezarlığı'nda mezarı başında andı.
ANTALYA (İGFA) - 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ili yıkan, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremin üçüncü yılında; deprem bölgesinde hayatını kaybedip, memleketleri Antalya'da defnedilen vatandaşlar anıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından depremde hayatını kaybeden vatandaşların mezarları başında Kuran-ı Kerim okutuldu.
Görevli personeller mezarları temizleyerek çiçekleri suladı ve yeni çiçekler dikti.
