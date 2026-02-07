Bunlar da ilginizi çekebilir

Görevli personeller mezarları temizleyerek çiçekleri suladı ve yeni çiçekler dikti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından depremde hayatını kaybeden vatandaşların mezarları başında Kuran-ı Kerim okutuldu.

ANTALYA (İGFA) - 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ili yıkan, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremin üçüncü yılında; deprem bölgesinde hayatını kaybedip, memleketleri Antalya'da defnedilen vatandaşlar anıldı.

