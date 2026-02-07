Antalya Büyükşehir Belediyesi yoğun yağışın hasara neden olduğu yollarda bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda heyelan nedeniyle kapanan yollar temizlenerek ulaşıma açıldı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'da etkili olan şiddetli yağış ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Büyükşehir, ASAT ve İtfaiye ekipleri gece boyunca yağış ile birlikte hayatı olumsuz etkileyen noktalarda yoğun çalışma yaparak, vatandaşların mağdur olmaması için yoğun çaba gösterdi. Büyükşehir ekipleri, özellikle mazgalları açık tutmak için gece boyunca çalıştı. İtfaiye Daire Başkanlığı'nda gece boyunda 72 su baskını, 19 mahsur kalma ve bir tehlike oluşturan olay olmak üzere 92 vakaya müdahale etti.

MANAVGAT'TA KAPANAN YOLLAR AÇILDI

Manavgat Sevinç ve Oymapınar Mahallelerde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yollar Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından onarıldı. Yolun daha fazla tehlike yaratmaması için hızlı bir şekilde yürütülen çalışma kapsamında, güzergahta genişletme ve güçlendirme çalışması yapıldı. Kısa sürede yeniden açılan yol vatandaşların hizmetine sunuldu.

ALANYA'DA YOLLAR GÜVENLİ HALE GETİRİLDİ

Alanya ve çevresinde de etkili olan şiddetli yağışlar sonrası kırsal mahalle yollarında heyelan, taş ve toprak kaymaları yaşandı. Farklı mahallelerde meydana gelen ve ulaşımı olumsuz etkileyen heyelanlar sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri çalışma yaparak olumsuzlukları ortadan kaldırdı. Beldibi Mahallesi yolunda toprak kayması sonucu yola toprakla birlikte düşen ağaçlar kesildi ve iş makineleriyle yol kısa sürede trafiğe açıldı. Gümüşkavak ve Bucak Mahalle yollarında da yaşanan toprak kaymalarıyla ulaşımı etkileyen toprak temizlenerek yol güvenli hale getirildi. Diğer yandan yağışlar nedeniyle bazı noktalarında çukurlar meydana gelen Değirmendere Mahallesi yolunda da bakım onarım ve yama çalışması gerçekleştirildi.