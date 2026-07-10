Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi yıllık bazda aynı kalırken, aylık bazda yüzde 2,9 azaldı.

ANKARA (İGFA)- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını yayımladı. Veriler, mayıs ayında sanayi üretimindeki yıllık görünümün yatay seyrettiğini, aylık bazda ise imalat sanayindeki düşüşün toplam üretim üzerinde etkili olduğunu ortaya koydu.

Verilere göre, sanayi üretimi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim göstermedi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 5 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1 yükseldi.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK BAZDA GERİLEDİ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre sanayi üretimi, 2026 yılı mayıs ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,9 azaldı.

Alt sektörler bazında bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi aylık yüzde 1,5 artış kaydetti. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,9 geriledi.