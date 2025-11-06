Millî Eğitim Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ''İzmir Öğretmen Akademileri'', ''Şehir ve Kültür Akademisi'' eğitimi ile devam ediyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası Arkeoloji ve Etnografya Müzesinde Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Erdem Eren liderliğinde ''İzmir'de Arkeoloji ve Drama: Limandaki Bavul'' konulu interaktif ve müze ortamının da dahil edildiği bir eğitim gerçekleştirildi.

Müzede yaratıcı drama etkinliklerinin nasıl entegre edileceği konusunda çalışmalar yapıldı. Isınma etkinliği ile başlayan eğitim, ''Limandaki Bavul'' adlı drama çalışması ile devam etti. Drama çalışmasında; gruplara ayrılan her bir ekibe dağıtılan mektuplardaki hikayeleri, müzedeki farklı bölümlerin temaları ile ilişkilendirerek doğaçlama yöntemiyle aktarılması istendi. Bu çalışmayla müze içerisinde sergilenen eserler hakkındaki tarihi bilgiler, doğaçlama oyunlarla kalıcı hale geldi.

HER MÜZE DEĞERLİ BİR EĞİTİM ORTAMI

Eğitimin devamında, müze tarihi ve eğitimi ile ilgili bilgiler veren Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Erdem Eren, dünyada Türkiye'nin müzeler açısından önemli bir yeri olduğunun altını çizerek müzelerin, nesneleri sergilemenin yanında eğitim ortamı olarak da kullanılmasının önemini vurguladı ve sözlerine şunları ekledi: 'Artık müzeler çok ciddi bir eğitim ve çalışma alanları haline geldi. Müzelerde sergilenen eserlerin, farklı disiplinlerle entegre edilmesi kalıcı öğrenmede çok önemlidir. Nesne tabanlı öğrenme metodunu kullanarak öğrencilerinizin yaş gruplarına uygun bir biçimde müzelerde çok keyifli dersler verebilirsiniz.''

Öğretmenlerin öğrencileriyle birlikte müze ortamında yapabilecekleri eğitimler hakkında biçim ve içerik anlamında yol gösterici bilgiler verildi. Öğretmenlerle yapılan soru-cevap bölümünün ardından İzmir İl Millî Eğitim Şube Müdürü Doç. Dr. Özden Ölmez Ceylan tarafından Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Erdem Eren'e teşekkür belgesi takdim edildi.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.