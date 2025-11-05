Antalya Büyükşehir Belediyesi, kurumsal gelişim ve verimliliği arttırmaya yönelik olarak eğitim düzenledi.

ANTALYA (İGFA) - 'Zaman Yönetimi' konulu eğitimde, personele zamanı etkili kullanmanın yolları anlatıldı.

Eğitimde, ' Zaman nedir? Zaman yiyiciler, zaman arttırıcılar, etkili yönetme teknikleri, zamanı değerli kılmak gibi konu başlıklarına değinildi.

Eğitimde katılımcılara iş hayatında öncelik belirleme, planlama, verimlilik, dikkat yönetimi, erteleme alışkanlıklarının nedenleri ve çözüm yolları gibi konular hakkında da bilgi verildi.

İnteraktif olarak gerçekleştirilen eğitimin son bölümünde, soru cevaplarla personelin aklındaki sorulara da çözüm arandı.

VERİM ARTACAK

Eğitimin sonunda katılımcılar, edindikleri bilgilerin hem profesyonel hem de kişisel yaşamlarında büyük kolaylık sağlayacağını belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kurum içi eğitimlere önümüzdeki dönemlerde de devam ederek, personelin Antalya için yaptığı çalışmalarda verimini arttırmayı amaçlıyor.