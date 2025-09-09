İzmir Narlıdere Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi (NAR-KOOP), kadınların ekonomik özgürlüğünü güçlendirirken, sağlıklı gıda ve el emeği ürünlerle yerel kalkınmaya katkı sunuyor.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi’nin hayata geçirdiği Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi (NAR – KOOP) çatısı altında bir araya gelen kadınlar, sağlıklı gıda ve hediyelik ürünler üreterek ekonomik özgürlüklerini kazanırken, aynı zamanda yerel kalkınmaya da katkı sunuyor. Narlıdere Belediyesi de NAR-KOOP’a sağladığı desteklerle, kadınların emeğini görünür kılmaya, onları güçlendirmeye ve toplumsal kalkınmaya doğrudan katkı sağlamaya devam ediyor.

2. İnönü Mahallesi’ndeki merkez ofisinin yanı sıra Narlı Mahallesi’nde Yukarıköy Lokanta, Yukarıköy Kafe ile Narlıdere AKM’de hizmet veren NAR – KOOP, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Tarhana, erişte, reçel, salça ve kuru domates, lavanta ve kantaron yağı gibi ürünlerin satışını yapan NAR-KOOP mantı, gözleme, sarma gibi lezzetleri de her gün vatandaşlarla buluşturuyor. Takı, kolye gibi el emeği hediyelik eşyaların da bulunduğu NAR –KOOP’tan toplu yemek siparişi de verilebiliyor. NAR –KOOP ayrıca, belediye işletmesi olan ve vatandaşlar tarafından çok sevilen Emekliler Lokali ve Narista’ya da ürün desteği sağlıyor.

BAŞKAN ERMAN UZUN’A TEŞEKKÜR

Aynı zamanda Narlıdere Belediyesi Meclis üyesi de olan NAR – KOOP Başkanı Ömür Gürokur, kadınların el emeğini, bilgi ve becerilerini ortak bir çatı altında buluşturarak kolektif bir güç oluşturduklarını ifade ederek, “Burada birlikten güç doğuyor. Kadınların emeğini değerlendirdiği, üretime katıldığı ve kendi ayakları üzerinde durabildiği bir ortam yaratmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kadınların emeğini her zaman destekleyen, her zaman yanımızda olan Narlıdere Belediye Başkanımız Sayın Erman Uzun’a tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.