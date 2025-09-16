İzmir Narlıdere Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik resim yarışması düzenliyor.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik resim yarışması düzenliyor.

“Yeşil Bir Dünya İçin Renkler Konuşuyor” sloganıyla düzenlenen yarışmaya katılan öğrenciler, doğa sevgisini, sıfır atık bilincini, iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki duyarlılıklarını kendi bakış açılarıyla resimlere yansıtacak. Doğa sevgisi, geri dönüşüm, kaynakların verimli kullanımı, çevre kirliliğiyle mücadele ve iklim krizine karşı ortak sorumluluk temalarının öne çıkacağı yarışmayla, çocukların sanata olan ilgileri de ön plana çıkarılacak.

Sulu boya, kuru boya, pastel boya, karakalem gibi çeşitli resim tekniklerinin kullanabileceği yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler de verilecek. 10 Ekim 2025 Cuma gününe kadar başvuru yapılabilecek yarışmayla ilgili detaylı bilgiye Narlıdere Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nden ve 0533 623 44 42 numaralı telefondan ulaşılabilecek.