Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler ile birlikte Bağçeşme Namazgâh Şehitliği'nde düzenlediği anlamlı etkinlikle hem şehitleri andı hem de manevi değerlerin korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına öncülük etti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nün organizasyonunda Bağçeşme Namazgâh Şehitliği’nde anlamlı bir etkinlik yapıldı. Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden gelen talep üzerine düzenlenen ziyarette gençler, hem şehitlerimizi dualarla andı hem de temizlik çalışmasına katılarak örnek bir davranış sergiledi.

BÜYÜKŞEHİR İLE MANEVİ DEĞERLER KORUNUYOR

Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyon, belediyenin yalnızca altyapı ve hizmet alanlarında değil, aynı zamanda kültürel ve manevi değerlerin korunmasında da aktif rol üstlendiğini gösterdi. Etkinlik boyunca öğrencilere gerekli ekipmanlar sağlanırken, temizlik çalışmaları belediye ekiplerinin rehberliğinde güvenli ve düzenli bir şekilde yürütüldü. Bu sayede Büyükşehir, maneviyata verilen değerin ve bu değerin gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik hassasiyetin önemine öncülük etti.