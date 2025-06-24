İzmir Narlıdere Belediyesi’nin yaz kursları başlıyor. Robotik kodlamadan resme, basketboldan yüzmeye dopdolu bir yaz Narlıdere’de çocukları bekliyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Narlıdere Belediyesi, çocukların yaz tatilini verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirmeleri için bu yıl da dopdolu bir yaz kursu programı hazırladı. Kişisel gelişim ve spor alanında açılacak kurslar, çocuklara hem yeni beceriler kazandıracak hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak. Ücretsiz olarak verilecek robotik kodlama, satranç ve resim atölyelerine katılacak çocuklar, hem öğrenecek hem de yeteneklerini keşfedecek. Basketbol, voleybol ve yüzme branşlarında açılacak spor kursları ise çocukların fiziksel gelişimlerini destekleyecek.

Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak kişisel gelişim kursları için 0232 238 30 01 (Dahili: 1111 / 1118) numaralı telefondan, Oramiral Güven Erkaya Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek spor kursları için ise 0232 238 30 01 (Dahili: 1013) numaralı telefondan bilgi alınabilecek. Alanında uzman eğitimciler tarafından verilecek, vatandaşların istek ve beklentileri göz önünde bulundurularak planlanan kurslar, çocuklara hem eğitici hem de keyifli bir yaz tatili sunacak.

Çocuklar için hazırladıkları yaz kurslarıyla onlara eğlenecekleri, sosyalleşecekleri ve yeteneklerini keşfedecekleri bir ortam oluşturduklarını söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, “Yaz kurslarımızla çocuklara hem öğrenmeleri hem de eğlenmeleri için güzel bir ortam sunuyoruz. Narlıdere’de çocuklar bu yazı da keyifli ve verimli bir şekilde geçirecek” dedi.