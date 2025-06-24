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Aile, bir yıl süreyle konutta kira ödemeden oturabilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi zarar gören evin kamulaştırma çalışmalarını sürdürüyor.

Bir yıl süreyle oturabilecekler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile Bornova’yı birbirine bağlaması planlanan Buca Onat Tüneli’nin inşaatı sırasında evinin duvarı yıkılan aileye yardım eli uzattı. Konak Atamer Mahallesi 2613 Sokak, 23 numaralı yapının zemin katında yaşayan Fahriye ve Ersen Kılıç ile görüşen Büyükşehir ekipleri, ailenin evden taşınması konusunda uzlaşmaya vardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, evdeki eşyaları toplayarak nakliye aracına yerleştirdi. Ardından aileyi belediyenin Uzundere konutlarındaki boş daireye taşıdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Onat Tüneli inşaatı sırasında evi zarar gören aileyi Uzundere konutlarına taşıdı İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Onat Tüneli inşaatı sırasında evi zarar gören aileyi, Karabağlar Uzundere’deki konutlara taşıdı. Aile 12 ay boyunca burada kira ödemeden oturabilecek.