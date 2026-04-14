Narlıdere Belediyesi, Başkan Erman Uzun'un göreve gelmesiyle hayata geçirdiği 'toplumcu belediyecilik' uygulamalarına bir yenisini daha ekliyor.

İZMİR (İGFA) - Kent yaşamına sosyal adaleti büyüten, nitelikli, uygun fiyatlı ve samimi alanlar kazandıran Narlıdere Belediyesi, çok sevilen Narista Kahve Büfeleri'nin yeni ve en şık halkası olan Narista Hayat'ı 17 Nisan Cuma günü saat 13.00'te Tarihi Yukarıköy'de açmaya hazırlanıyor.

Narista Sahilevleri ve Narista Park Orman'dan daha farklı bir konseptte hizmet verecek olan Narista Hayat, Narlıdere'nin tarihi kalbi olan Yukarıköy'e yeni bir soluk getirecek. Yukarıköy'ün sıcak dokusunu kahve kokusuyla harmanlayacak olan Narista Hayat, özellikle gençlerin yeni gözdesi olacak. Yukarıköy'ün tarihi dokusunu bozmayan, aksine onu öne çıkaran şık ve modern iç mimarisiyle hizmet verecek olacak Narista Hayat, nitelikli kahve ürünlerini, zincir kahve büfelerinin neredeyse yarı fiyatına İzmirliler ile buluşturacak.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Narista Hayat'ın Tarihi Yukarıköy'ün ruhuna uygun ve her yaştan vatandaşın sosyalleşebileceği bir sosyal tesis olarak hizmet vereceğini ifade ederek, 'Narista Hayat, adına yakışır şekilde Yukarıköy'e hayat verecek. Bölgenin tarihi dokusuna sahip çıkan yapısıyla, Yukarıköy'ün turizm potansiyeline de katkı sağlayacak. Narista Hayat'ın da Emekliler Lokallerimiz, Narista Kahve Büfelerimiz ve Kent Lokantamızda olduğu gibi komşularımızın ve tüm İzmirlilerin sahiplendiği, toplumun her kesimi tarafından çok sevilen bir alan olarak hizmet vereceğine inanıyoruz. Özellikle gençlerin yeni gözdesi olacak Narista Hayat'ın açılışına tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz' diye konuştu.