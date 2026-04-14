Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt ile Meclis Başkanı İrfan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine atanan Yılmaz Boz'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne atanan Yılmaz Boz'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan Artvin TSO yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Boz, 'Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için çaba sarfedeceğiz' dedi. Artvin'in zor ve engebeli bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Boz, özellikle kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için çaba göstereceklerini söyledi.

Ziyarette meclis üyesi Hatice Nur Ersöz, Özkan Yıldırım ve Oda Sicil Müdürü Tuğçe Özdemir de hazır bulundu.