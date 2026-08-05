Moda sektöründe 30 yılı aşkın süredir tasarımcılığı, girişimciliği ve sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan Dilek Aksak'ın aktif siyasete hazırlanıyor olabileceği iddia edildi.

SİNA ÇILADIR

ZONGULDAK (İGFA) - Ankara kulislerinde, Moda Tasarımcısı Dilek Aksak'ın genel seçim sürecinde milletvekili adaylığı için hazırlık yaptığı konuşuluyor. Aksak'ın hangi siyasi partiden aday gösterileceği netlik kazanmazsan, resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Yıllardır kadın girişimciliği, genç tasarımcıların desteklenmesi, eğitim ve sosyal sorumluluk alanlarında yürüttüğü projelerle adından söz ettiren Aksak'ın, bu birikimini siyaset sahnesine taşımayı planladığı ifade ediliyor.

Aksak'ın öncelikli çalışma başlıkları arasında kadınların ekonomik hayata daha fazla katılımı, genç girişimcilerin desteklenmesi, eğitim projelerinin yaygınlaştırılması ve sosyal sorumluluk çalışmalarının daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması yer alıyor.