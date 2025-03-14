İzmir Narlıdere Belediyesi, Ramazan ayının maneviyatına uygun olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi desteğinde bulunuyor. Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Ramazan ayında da paylaşma ve dayanışmayı ön planda tuttuklarını belirterek, “Bereketini hep birlikte paylaştığımız Ramazan ayı, evlerimize sağlık, huzur ve bolluk getirsin” diye konuştu.İZMİR (İGFA) - İzmir Narlıdere Belediyesi, yardımlaşma ve dayanışma ayı Ramazan ayında, ilçe sınırları içinde yaşayan dar gelirli ailelere gıda paketi desteğinde bulunuyor. İçerisinde temel gıda maddeleri bulunan gıda paketleri, isimleri titizlikle belirlenen ailelere belediye ekipleri tarafından kapı kapı dağıtılıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların yoğunlukla yaşadığı bölgelerde belirlenen adreslere giden ekipler, gıda paketlerini vatandaşlara teslim ediyor. Narlıdere Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı ile başlattığı ve yaklaşık 7 bin vatandaşa ulaşacak gıda paketi dağıtımı, Ramazan ayı boyunca ilçedeki 11 mahallenin tamamında devam edecek.

DAYANIŞMAMIZI BÜYÜTÜYORUZ

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna uygun olarak Narlıdere’de dayanışmayı büyüttüklerini söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, “Ramazan ayının ruhuna uygun olarak, Narlıdere’mizde başlattığımız sosyal dayanışmayı her geçen gün büyütüyoruz. Belediye ekiplerimiz, ihtiyaç sahibi komşularımızın kapısını tek tek çalarak, gıda paketlerini teslim ediyorlar. Ramazan’ın bereketini hep birlikte paylaşırken, dayanışmamızın daha da güçlenmesini diliyorum. Bereketini hep birlikte paylaştığımız Ramazan ayı, evlerimize sağlık, huzur ve bolluk getirsin” diye konuştu.