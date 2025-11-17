Şule Çörekçi'nin evinde çıkan yangından kurtarılan 10 köpek ve 7 kedi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tedavi altına alındı. Belediye, tüm bakım süreçlerini üstlendiği canlar için şimdi sıcak yuva arıyor.

İZMİR (İGFA) - Menemen'in Mermerli Mahallesi'nde hayvansever Şule Çörekçi'nin evinde çıkan yangının ardından sahipsiz kalan köpek ve kediler, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından koruma altına alındı. Yangından sağ kurtarılan 10 köpek ve 7 kedi, belediyenin hayvan sağlığı merkezlerinde tedavi edilmeye başlandı.

Olay sırasında yaralı olarak kurtarılan yaşlı köpek Garip ise belediyenin desteğiyle sahiplendirildi.

TEDAVİLERİ BAŞLATILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Murat Aras, yangının hemen ardından hızla harekete geçtiklerini belirterek, 'Köpekler Seyrek Köpek Bakımevi ve Sahipsiz Hayvan Hastanesi'ne, Kediler ise Zeytinlik Hayvan Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Bazı hayvanlarda kalp yetmezliği, dolaşım ve ortopedik sorunlar bulunduğunu söyleyen Aras, 'Tedavilerine derhal başladık. Kedilerin genel sağlık durumu iyi, bakımlarını sürdürüyoruz' diye konuştu.

SAHİPLENDİRME SÜRECİ BAŞLADI

Kurtarılan köpeklerden 7'sinin hayatını kaybeden Şule Çörekçi adına kayıtlı olduğunu, diğer 3 köpeğin kayıtsız olduğunu belirten Aras, 'Çip uygulamalarını yaptık, sahipsiz hayvan statüsüne aldık. Sahiplendirme çalışmaları başladı' diye konuştu.

Kayıtlı 7 köpek için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan sahiplik düşümü bekleniyor.

Aras, yurttaşları bakımevlerinden hayvan sahiplenmeye davet ederek, 'Bakımevlerinde refahı sağlamak için sirkülasyon şart. Evlerini hayvanlara açmak isteyen herkesi davet ediyoruz. Çok sevecen, dost canlısı canlarımız var.' dedi.

Yangından kurtarılan 10 yaşındaki köpek Garip, Sevda Çiçek Özçiftçi ve Özge Tırpan tarafından sahiplendi. Özçiftçi, 'Garip'in şansı oldu. Umarım diğer canlar da sıcak yuvalarına kavuşur' dedi. Özge Tırpan ise evinde birçok engelli hayvan baktığını söyleyerek, 'Garip artık ailemizin yeni üyesi. İnsanlar bakımevlerine gelsin, canlara sahip çıksın. Sokak ve barınak onlar için uygun yaşam alanı değil' ifadelerini kullandı.