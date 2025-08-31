İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Körfezi’nde alg patlamalarına karşı kullanılan modifiye kil yönteminin başarılı olduğunu açıkladı. Körfezin tamamen temizlenmesi için su sirkülasyonu çalışmalarına hız vereceklerini belirtti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Geçen yıl İzmir Körfezi’nde yaşanan alg patlamaları ve balık ölümlerine karşı uygulanan modifiye kil yönteminin etkili olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, “Pilot uygulama başarılı. Alg çoğalmasını engelliyor, suyun yapısına zarar vermiyor. Bunu bilimsel verilerle ispatladık. Ancak asıl hedef, körfezin tamamen temizlenmesi. Su sirkülasyonu için temiz su girişi sağlayacak yeni arayışlar içindeyiz” dedi.

Yüksek sıcaklık ve durgun suyun alg sorununu tetiklediğini, bu nedenle kalıcı çözüm için su hareketliliğinin şart olduğunu ifade eden Başkan Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yapılan görüşmeyi de aktararak, “Bakan Kurum’un sorunlara çözüm için yapıcı bir yaklaşım sergilediğini gördüm. Bakanlık, valilik ve yerel yönetim temsilcileriyle yaptığımız toplantıda, İzmir’in ihtiyaçlarını ve acil çözümleri konuştuk. Bakanlık, körfez ve diğer sorunlar için daha fazla katkı sağlamaya hazır. Bu iyi niyetli bir diyalog ve memnuniyet verici” diye konuştu.

Başkan Tugay, körfezle ilgili bakanlıktan destek geleceğini, ancak kesinleşmiş bir karar için çalışmaların sürdüğünü belirtti.