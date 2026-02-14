Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma'daki kırsal mahalle muhtarlarını Güney Marmara Hizmet Binası'nda ağırladı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma'da görev yapan kırsal mahalle muhtarlarını Güney Marmara Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıda ağırladı. Toplantıya Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Bölge Koordinatörü Murat Karakoyun'un yanı sıra Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Canset Balcı Sevim, İlçe Hizmetleri 2. Bölge Dairesi Başkan Vekili Atılay Kaya, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkan Vekili Hüseyin İnal ve BASKİ 3. Bölge Daire Başkanı Selçuk Koç katıldı.Toplantıda söz alan tüm muhtarlar tek tek dinlenerek öneri, istek ve talepler alındı. Muhtarlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile kurulan güçlü iletişim ve iş birliği sayesinde sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuştuğunu, taleplerine geri dönüşlerin gecikmeden yapıldığını ifade etti. Mahallelerinde ciddi bir sorun bulunmadığını belirten muhtarlar, bu durumun ortak akılla yürütülen çalışmaların bir sonucu olduğunu vurgulayarak Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a teşekkürlerini ilettiler.

'MUHTARLAR BİZİM EN YAKIN ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ'

Toplantı sonunda değerlendirmelerde bulunan Güney Marmara Bölge Koordinatörü Murat Karakoyun, muhtarlara katılımları ve yapıcı yaklaşımları için teşekkür etti. Karakoyun, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın muhtarlara verdiği öneme dikkat çekerek, 'Bizim bir Ahmet Başkanımız var. O sizleri çok seviyor. 'Muhtarlar benim en yakın çalışma arkadaşım' diyor, 'en yakınlarım onlar' diyor. Evet, muhtarları bizim en yakın çalışma arkadaşlarımız. Sizlere Ahmet Başkanımızın selamlarını iletiyorum. Kapımız her zaman sizlere açık. Önümüzde üç yılımız daha var. Kırsal mahallelerimiz bizim için kent merkezlerimiz kadar önemli.' dedi. Başkan Ahmet Akın'ın kapsayıcı ve yerel yönetimle mahalleler arasındaki bağı güçlendiren yönetim anlayışına dikkat çeken Karakoyun, güçlü iletişim ve karşılıklı güven ortamı sayesinde hizmetlerin daha hızlı ve etkin şekilde hayata geçirileceğini belirterek, 'Sonuna kadar yanınızdayız, yanınızda olmaya da devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.