Bilecik Bozüyük'te bir fabrikanın üretim bölümünde gece çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Can kaybı yaşanmazken fabrikada maddi hasar oluştu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir fabrikanın üretim bölümünde gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre saat 01.45 sularında başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili incelemeler sürüyor.