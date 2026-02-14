Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların daha konforlu bir yaz sezonu geçirmesini sağlamak amacıyla il genelinde 'Kışlak Mücadelesi' çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Haşere Mücadele Birimi bünyesindeki uzman ekipler, sivrisinek ve haşere oluşumunun henüz başlamadan engellenmesi için stratejik noktalarda ilaçlama faaliyetlerine devam ediyor. Biyosidal Ürün Uygulayıcı sertifikasına sahip personel tarafından yürütülen çalışmalarda, özellikle yer altı yağmur suyu ve kanalizasyon hatları mercek altına alınıyor.

SICAK SİSLEME İLE ETKİN ÇÖZÜM

Zararlı popülâsyonu kaynağında kurutmayı hedefleyen ekipler, rögarlarda sıcak sisleme yöntemini kullanarak kış uykusundaki sinekleri ve larva oluşumlarını etkisiz hale getiriyor. Belirli aralıklarla tekrarlanan bu uygulamalar sayesinde, yaz aylarında yaşanabilecek olası istilaların önüne geçilmesi ve popülâsyonun kontrol altında tutulması hedefleniyor. Belediye ekipleri yalnızca teknik ilaçlama ile yetinmeyip, şehrin tüm mahallelerinde kapsamlı kaynak tarama çalışmaları yürütüyor. Mücadelenin kalıcı olması adına 'Kültürel Mücadele' kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerine de ağırlık veriliyor.

HEDEF: KESİNTİSİZ HALK SAĞLIĞI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını tehdit edebilecek unsurlara karşı yürüttüğü bu entegre mücadele programı ile hem ekolojik dengeyi korumayı hem de Balıkesirlilerin yaz mevsimini haşereden uzak, huzurlu bir şekilde geçirmesini amaçlıyor. Vatandaşların konuyla ilgili bilgilenmesini sağlayan ilaçlama personeli ayrıca bölgede broşür dağıtarak vektör mücadelesiyle ilgili farkındalık yaratmaya devam ediyor. Gerçekleştirilen ilaçlamadan oldukça memnun kalan vatandaş Birtan Kaya, 'Geçen yıl bu konuda çok rahat ettik. Rahat bir uyku çektik. Gerek dere ıslahlarıyla ilgili gerek ilaçlamayla ilgili yeterince müdahale edildiğini düşünüyorum. Ahmet Başkanıma çok teşekkür ederim.' diyerek memnuniyetini dile getirdi. Özellikle deniz kenarı ilçelerde sivrisinekten şikayetçi olunduğunu vurgulayan Hanife Kucalı, 'Vallahi çok memnunuz hizmetten. Yazın sivrisinek Bandırmada çok oluyor. O yüzden her gün ilaçlıyorlar. Kışın rögarlarımızı ilaçlıyorlar, sürekli görüyoruz yani çok memnunuz. Ahmet Akın Başkanıma çok teşekkür ederiz.' dedi. Köyde evi olduğunu ve en uç kıyıya kadar ilaçlama yapıldığını söyleyen Mehmet Gülhan ise hiçbir şikâyeti olmadığını ve dip köşe ilaçlama yapıldığını vurguladı. Bandırma Sahil Yenice Mahallesi Muhtarı Erbil Ezer de, 'Gerçekten çok memnunuz. Özellikle daha önceden sinek mücadelesi yapılıyordu. Şimdi rögarlarımız, dere yataklarımız detaylı bir şekilde arkadaşlarımız tarafından ilaçlanıyor. Bu sayede özellikle yaz döneminde sinek sıkıntısından yazın sivrisinek kışın da karasinekten kurtuluyoruz. Bu konuda çok memnunuz.' diyerek Ahmet Başkana teşekkürlerini iletti.