İzmir’in Konak ilçesinde, KESK ve bağlı sendikaların öncülüğünde 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü düzenlenen bir günlük iş bırakma eylemi ve basın açıklaması, DİSK Devrimci Emekliler Sendikası (Dev Emekli-Sen) tarafından desteklendi. Eylemde, kamu emekçileri ve emekliler 2026 için önerilen düşük zam oranlarını protesto etti.Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - Kamu emekçileri, üretimden gelen güçlerini kullanarak iş bıraktı ve alanlarda bir araya geldi.

İzmir Konak’ta KESK ve bağlı sendikaların öncülüğünde düzenlenen bir günlük iş bırakma eylemi ve basın açıklamasına, DİSK Devrimci Emekliler Sendikası (Dev Emekli-Sen) da destek verdi.

Eylemde konuşan Dev Emekli-Sen MYK Üyesi ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Ercan Çınarlı, “Mazlumlar ayağa kalkmadıkça zalimler diz çökmez” diyerek mücadelenin kararlılığını vurguladı.

Devrimci Emekli-Sen Karabağlar Şube Başkanı Şengül Yanar ise emeklilerin de aynı adaletsizlikten etkilendiğini belirterek, “Burada kamu emekçilerinin mücadelesine destek olmak için varız. Emekliler de insanca yaşamak istiyor. Birlikte direneceğiz, birlikte kazanacağız” dedi.

ADALETSİZLİĞE KARŞI ORTAK DURUŞ

Gelir ve vergi adaletsizliğinin derinleştiğini, milyonların açlık sınırında yaşadığını ifade eden Yanar, "TÜİK’in enflasyon verileri yalan, dar gelirlinin belini büküyor. Komik zamlarla yaşam dayatılıyor, kaşıkla verilen kepçeyle geri alınıyor. Emekliler ve emekçiler birleşerek sefalet zammına boyun eğmeyecek, haklarını alana kadar mücadele edecek” şeklinde konuştu.

Eylemde “Birleşe birleşe kazanacağız” ve “Sefalet zammını kabul etmiyoruz” sloganları atıldı.Kamu emekçileri ve emekliler, yaşam hakkını savunma adına alanlarda ve sokaklarda olmaya devam edeceklerini vurguladı.