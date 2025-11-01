Bu sene 26'ncı kez sinemaseverlerle buluşacak olan İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali için geri sayım başladı. 03-09 Kasım tarihlerinde yapılacak festivalde, 200 den fazla kısa film İzmirli sinemaseverler ile buluşacak. Festival programının tüm detayları www.izmirkisafilm.org adresinde.

İZMİR (İGFA) - Bu yıl 26'ncısı düzenlenecek İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali dopdolu içeriğiyle 03-09 Kasım tarihlerinde İzmirli sinemaseverlerle buluşacak. Kültür Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Fransız Kültür Merkezi ve Alman Kültür Merkezi destekleri ile gerçekleştirilen festival 26. yılında İzmirlilere kentin 5 farklı noktasında kısa film gösterimleri ile alternatif bir kültürel deneyim sunacak. Film gösterimlerinin yanı sıra gerçekleştirilecek olan İzmir Film Lab bölümü ile kısa film projeleri destek bulacak.

4 farklı kategoride 32 kısa filmin yarışmalı bölümde gösterimde olacağı festivalde film ekiplerinin katılımı ile yapılacak olan gösterimler sonrası jüri, Altın Kedi ödüllerine layık görülen filmleri belirleyecek. Animasyon ve kurmaca kategorisinde en iyi film ödülünü alan yapımlar Oscar Akademi Ödülleri'ne başvuru şansı yakalayacak. Film gösterimleri Fransız Kültür Merkezi, Karaca Sineması, Çatı Bostanlı salonlarında gerçekleşecek. 200'den fazla kısa filmin gösterimde olacağı festivalde tüm gösterimler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Bu yıl 5. defa yapılacak olan İzmir Film Lab bölümünde ulusal ve İzmir kategorilerinde finalist filmler 5 dakikalık sunumlar ile jüri karşısına çıkacak. Filmleri için yapım destekleri bulabilecek kısa film yapımcı ve yönetmenleri ayrıca birçok eğitimden de yararlanabilecekler. Sürdürülebilir film üretimi, kısa film dağıtımı, kurgu, yönetmenlik, sinema sektöründe yeni teknolojiler ve görüntü teknikleri üzerine birçok eğitimin gerçekleştirileceği İzmir Film Lab 06-08 Kasım tarihlerinde İzmir Mimarlık Merkezi'nde gerçekleşecek.

Bu yıl İzmir Film Lab bünyesinde TOBB Kreatif Endüstriler Meclisi ile ortak olarak birçok panel düzenlenecek. Yapay Zeka Çağında Sinema ve Dijital Sanatlar, İzmir'de Kültür, Mekân ve Üretim Ekosistemi, Yaratıcılıkla Dönüşen İnsan ve Kent, Oyun ve Animasyon başlıkları altında düzenlenecek paneller ile İzmir'in kreatif gücü de ortaya çıkacak. TOBB Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame ve İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer'in açılış konuşmaları ile başlayacak olan paneller İzmir Film Lab süresince İzmir Mimarlık Merkezi'nde takip edilebilir.

Animasyon ve Belgesel kategorisinde Belgesel Sinemacılar Birliği başkanı Bahriye Kabadayı Dal, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Özçınar, Lighthouse VFX kurucusu Arman Şernaz ve gazeteci Barışkan Ünal bu yıl Türkiye'den Akademi Ödüllerine başvurabilecek olan kısa animasyon filmi seçecekler. Uluslararası kategoride ise Makedonya sinemasının başarılı yönetmeni Georgi M. Unkovski, görüntü yönetmeni Amin Jafari ve yönetmen Shadi Karamroudi filmleri değerlendirecekler. Ulusal kategori kurmaca filmlerini ise Başarılı oyuncu Gunca Vuslateri, görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ve yönetmen Selman Nacar değerlendirecek.

Çeyrek Asırlık Gurur

Türkiye'nin en uzun soluklu kısa film organizasyonları arasında yer alan festival 26 yılına birçok başarı sığdırdı. Türkiye'de ilk uluslararası ödülü veren İzmir Kısa Film Festivali, Oscar Qualification sertifikasyonu ile dünya genelinde bu özelliğe sahip olan 120 festival arasında yer aldı. Türkiye ve Çin arasında gerçekleştirilen ilk ortak yapım kısa filmlere imza atan festival, Çin Uluslararası Kısa Film Festivali'nde birçok yerli kısa filmin gösterimine katkı sağladı. Ayrıca gerçekleştirdiği Türk Sineması sunumu ve standı ile ülke sinemasının Çin'de tanıtılmasına öncülük etti. Kurucu üyesi olduğu Festinet Festival Ağı ile kısa filmlerin Avrupa festivallerinde dolaşımına destek olurken, birçok filmin de yapım sürecinde destek bulmasına festival içerisinde düzenlediği etkinlikler ile katkı sundu.