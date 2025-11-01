Film gösterimlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği panellerle sinema sektörüne katkıda bulunan Altın Portakal; panelleriyle usta yönetmen Şerif Gören'i anarken sektör temsilcilerinin katılımıyla sinemanın farklı ve önemli başlıklarına da yer verdi.

ANTALYA (İGFA) - 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali; film gösterimlerinin, söyleşilerin ve pek çok etkinliğin yanı sıra gerçekleştirdiği panellerle sinema sektörünün gelişimine de alan açıyor.

Festivalde önceki gün, restore edilmiş yeni kopyasıyla gösterilen 'Amerikalı' filminin de yönetmeni Şerif Gören, 'Usta: Şerif Gören' başlıklı panelle anıldı. Çocuklar hakkında, çocukların yönlendirmesiyle film çeken Alman yönetmen Susanne Kim, tecrübelerini paylaştı ve sinema sektörünün sendikal temsilcileri, sektördeki emek ve taciz sorunlarını kamuouyuyla paylaştı.

'Türk sinemasını krizden 'Amerikalı' kurtardı'

'Amerikalı' filminin restore edilmiş kopyasının gösteriminin öncesinde gerçekleşen panele; akademisyenler Şükran Kuyucak Esen ve Ali Karadoğan, filmin yapımcısı Mine Vargı ve filmde Şener Şen'le başrolü paylaşan usta oyuncu Lale Mansur katıldı.

İlk olarak söz alan Şükran Kuyucak Esen, Şerif Gören sinemasını şu sözlerle özetledi: 'Toplumsal gerçekçiydi. Kendisi, 'bir insan, hayattır; insanları anlatıyorum' diyordu. O yüzden de slogana kaçmadan sorunları anlatan, akıcı anlatımıyla kitlelere ulaşabilen bir yönetmendi. 70'li yıllarda televizyonun çıkışıyla krize giren, 1987'de Amerikan şirketlerine verilen izinle ölüme mahkum edilen Türk sinemasına seyirciyi, birazdan izleyeceğiniz 'Amerikalı' filmiyle tekrar salona çekti.

'Gören, Amerikalı'yı ilk teklif ettiğinde 'yapamam' dedim'

Esen'in bıraktığı yerden, yapımcı gözüyle bir değerlendirmede bulunan Mine Vargı ise Amerikalı'nın yapımcılığını nasıl üstlendiklerinin hikâyesini paylaştı: 'Eşim Ömer Vargı, 'Endişe' ve 'Yol' filmlerinde Şerif Gören'in asistanı, güvendiği bir ekip arkadaşıydı. Bize gelip 'Ömer, bir projem var. Artık bu Türk sinemasına yeni bir şeyler yapmak istiyorum', dediğinde yoğun reklam filmi çektiğimiz bir dönemdi. 'Yapamam' dediğimi hatırlıyorum; çünkü o zaman artık Türk sinemasına hiç kimse gitmiyordu. Ama sonra kendimle yüzleştim, korkumu gördüm: Reklam filmi yapıyorum, sinemayla ilgim yok, sinema yapımıyla ilgim yok! Ama Şerif Gören bir usta; ona sorarım, o öğretir, yaparız bu işi, dedim. Sonra müthiş bir güven geldi bana. Hayatımda dönüm noktasıdır! Çok güzel bir sıfat kazandım; Türkiye'nin ilk kadın yapımcısı! Gişe rekorları kırıldı, seyirci tekrar sinemaya döndü'

Vargı, bu kararından sonra hayaller kurduğunu ve kimse inanmasa da bu hayallerin gerçekleştiğini söyledi: 'Emek'in (Emek Sineması) sokağında kırmızı halılar serildiğini düşünüyordum; Hollywood gibi. 'Ne Emek'i, ne kırmızı halısı; orada artık Türk filmi gösterilmiyor, dediler. Bütün hayallerim yıkıldı. Fakat o kırmızı halılar döşendi ve filmin galası, Emek'te oldu. 'Warner Bros. geldi', dediler; kim olduklarını dahi bilmiyordum! Ve bildiğim kadarıyla, Warner Bros.'un, dağıtımını yaptığı ilk Türk filmi, Amerikalı'dır'

'Amerikalı'da Şerif Gören'le ikinci kez çalıştıklarını dile getiren Lale Mansur da kendi 'Amerikalı' tecrübelerini paylaştı: 'İlk filmim 'Düş Gezginleri'ydi ve bir sene önce Antalya'da En İyi Kadın Oyuncu ödülü almıştım. 'Amerikalı'; Amerikan kültürünün, bizim gibi ülkelerde, insanları nasıl hegemonya altına aldığını anlatan bir filmdi. Düşünecek bir şey yoktu; hemen kabul ettim. Şener bana çok yardımcı oldu. Mine sette çok kolay sağladı.'