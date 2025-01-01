İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi’nin Olağan Seçimli Kurulu yapıldı. Engelli Genç Kadınları Destekleme Derneği’nden Şirince Süzek, Engelli Meclisi’nin yeni başkanı oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi Olağan Seçimli Kurulu, Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde yapıldı. Katılımın yoğun olduğu etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç’ın konuşmasıyla başladı. Kökkılınç, Engelli Meclisi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent kararlarına yaptığı katkılara dikkat çekti.

Mecliste uygulanan yönerge değişikliğiyle, fermuar sistemi (sıralamalı eşit temsiliyet ilkesi) benimsenerek, karar organı olan yürütme kurulunda kadınlar için eşit temsil sağlandı. Bu düzenleme, toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata geçirilmesinde önemli bir adım olarak değerlendirildi. Kadın Adayları Destekleme Derneği’nden Sinem Aksema ve Engelli Genç Kadınları Destekleme Derneği’nden Şirince Süzek’in aday olduğu seçim sonucunda en çok oyu alan Süzek, Engelli Meclisi’nin yeni başkanı oldu.

Yapılan seçim sonucunda, yürütme kurulunda; Semih Eliaçık, Emine Çiçek, Nursen Aksu, Bülent Şençiftçi, Şirin Yücel, Ortaç Saka, Mekkiye Uludağ, Mehmet Rıza Mutkilioğlu, Şebnem Oktay, Erhan Özdemir, Özenç Özkan, Necmettin Türen, Aslı Taşer, Ramazan Kaymaz yer aldı.