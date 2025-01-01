İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, 2024 yılında gerçekleştirdiği çalışmalarıyla ilçeye değer katmaya devam etti.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, 2024 yılında ilçeye değer katmak için pek çok nitelikli çalışmaya imza attı. Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun göreve gelmesinin ardından artan çalışmaların yanı sıra, eğitim ve spor alanında 2024 yılında bazı ilklere de imza atıldı.

İlçedeki 44 okul, tadilat, mekanik bakım onarım, spor alanı ve bahçe düzenlemesi, iç ve dış cephe boyası ve temizlik ihtiyaçları karşılanarak 2024-2025 eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi. Bunun yanı sıra ekonomik sıkıntılar karşısında yeni bir adım atılarak ilk ve ortaöğretim öğrencileri için 900 TL, lise öğrencileri için bin 250 TL’lik 8 ay sürecek eğitim yardımı başlatıldı.

8 Yuvamız Bakırköy Çocuk Evi’nde müfredat yenilenerek daha kapsamlı bir eğitim süreci başlatıldı. Yeni eğitim setlerinin sağlandığı çocuk evlerinde, 46 öğretmen 470 çocuğa Türkiye ortalamasının üzerinde bir sayı ile eğitim vermeye başladı.

BAKGEM ve ders atölyeleri, kütüphanesi ve çok fonksiyonlu kapasitesi ile Etüt Merkezi’nde öğrenciler ve gençler, sınavlara hazırlanırken resimden müziğe, seramikten fotoğrafçılığa kültür-sanatla buluşmaya başladı.