Karabağlar Belediyesi, 16-24 Kasım Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir bir kent hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği kompost projesini, Bozyaka Pazaryeri ve Yunus Emre Pazaryeri’nde düzenlenen etkinliklerle tanıttı.

Etkinliğe Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, muhtarlar, başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda çevreye yönelik çalışmaların önemi vurgulanırken, kompost projelerinin yaygınlaştırılmasıyla ilgili detaylar da katılımcılarla paylaşıldı.

Çocuklar, kendi elleriyle kompost hazırlayarak çevre duyarlılığına dair önemli mesajlar verirken, Başkan Helil Kınay, etkinlik sırasında çocuklarla sohbet ederek hayallerindeki temiz çevreyi dinledi. Çocukların çevreye dair düşüncelerine büyük önem verdiklerini belirten Başkan Helil Kınay, “Bugün çocuklarımızın çevreye dair mesajlarını dinlemek istedik. Onların yaptığı bu değerli çalışmaları takdir ediyorum. Çevremizi temiz tutmamız gerekiyor ve bu bilinçle Karabağlar’da temizlik çalışmalarına hız verdik. Çöplerin doğru yere atılması ve pazar atıklarının geri dönüşümdeki önemini hep birlikte konuşmamız gerekiyor. Bugün bu mesajı çocuklarımızdan dinlemek ayrı bir gurur” diye konuştu.

Etkinlikte ayrıca kompost projelerinin uygulanacağı alanlar ve bu projelerle elde edilmesi beklenen çevresel faydalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kompost Nedir?

Kompost, organik atıkların dönüştürülerek toprağa yeniden kazandırılmasını sağlayan çevre dostu bir yöntemdir. Bu süreç, doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunurken, toprağın daha verimli hale gelmesine de olanak tanır. Kompost uygulamaları, hem çevre kirliliğinin azalmasına yardımcı olur hem de sürdürülebilir tarım ve bahçecilik için ideal bir çözüm sunar.