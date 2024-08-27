Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıldönümünde ilçede bulunan şehit aileleri ve yakınlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıldönümünde ilçede yaşan şehit aileleri ve yakınlarıyla kahvaltıda buluştu. Karabağlar Belediyesi Kibar Sosyal Hizmet Kompleksi’nde düzenlenen etkinliğe Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Arslan, sivil toplum kuruluş dernekleri ile şehit aileleri ve yakınları katıldı.

Başkan Kınay; çok özel ve anlamlı bir günün yıldönümünde, verilen mücadelenin önemine dikkat çekerek, "Bize bu vatanı emanet eden, kanını canını bizler için feda eden başta Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz, gazilerimiz ve hayatlarını feda eden herkes sayesinde buradayız.26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos’ta devam eden ve 9 Eylül’de İzmir’in kurtuluşuyla taçlanan sürecin önemini çok daha iyi kavramak zorundayız. Bizi bugünlere getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına o günden bu güne bu ülkenin her yerinde huzurumuz için, barış için mücadele ederek hayatlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygıyla ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

“30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINA GURURLA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Kınay son olarak “Bizler Karabağlar ailesi olarak bu inancımızla ve azmimizle daha sık bir arada olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet’imizi, Atatürk’ümüzü, Şehitlerimizi ve Gazilerimizi hiç unutmadan bir arada olarak dostluk ve dayanışmamızı büyüteceğiz. Bir kez daha bu emanete 30 Ağustos Zafer Bayramına gururla sahip çıkacağımızı belirtmek istiyorum” diye konuştu.