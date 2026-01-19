Karabağlar Belediyesi, işsizlikle mücadelede hayata geçirdiği Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO) ile dikkat çeken bir başarıya imza attı. 25 Mayıs 2024 tarihinde hizmete giren BİO, geçen 22 ayda belediyenin toplam personel sayısından daha fazla vatandaşı iş sahibi yaptı.

İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi bünyesinde memur, sözleşmeli memur, kadrolu işçi, geçici personel, şirket işçisi ve Spor AŞ'de görev yapan çalışanları olmak üzere toplam 1517 personel görev yaparken; BİO aracılığıyla 940 kadın, 749 erkek ve 35 engelli birey olmak üzere toplam 1724 kişi işe yerleştirildi.

İş arayanlarla işverenler arasında köprü görevi gören Bölgesel İstihdam Ofisi, aynı zamanda dijital ortam ile daha da ulaşabilir oldu. Vatandaşlar artık www.karabaglarbio.com adresi ve QR kod sistemi üzerinden, belediye binasına gelmeden kayıt işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor. Bu adım, hem başvuruları artırdı hem de süreci hızlandırdı.

195 TOPLU İŞ GÖRÜŞMESİ, 85 FİRMA TEMASI

BİO, yalnızca bireysel başvurularla değil, toplu iş görüşmeleriyle de istihdama katkı sağlamaya devam ediyor. Bugüne kadar 195 toplu iş görüşmesi gerçekleştirilirken, 85 farklı firma ile doğrudan temas kuruldu. Sosyal medya duyuruları, internet sitesi ve belediye binasında düzenlenen görüşmelerle iş arayanlar ile işverenler aynı masada buluşturuldu.

BAŞKAN KINAY 'HER MAHALLEDE, HER HANEYE DOKUNMAK İSTİYORUZ'

Göreve geldikten kısa süre sonra Bölgesel İstihdam Ofisi'ni hayata geçiren Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, istihdam çalışmalarının kararlılıkla süreceğini vurguladı. Kınay, 'İşsizlik Türkiye'nin en temel sorunlarından biri. Biz de Karabağlar'dan çözüm üretmeye çalışıyoruz. BİO sayesinde hemşerilerimizi eğitimleri, yetenekleri ve sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda doğru işlerle buluşturuyoruz. Bugün geldiğimiz noktada belediyemizde çalışan personel sayısından daha fazla yurttaşımızın iş sahibi olmasına aracılık ettik. Amacımız her mahallede, her haneye dokunmak' dedi.

EĞİTİMLER VE TOPLANTILARLA İSTİHDAM BÜYÜYOR

Karabağlar Belediyesi'nin istihdam hamlesi yalnızca işe yerleştirmeyle sınırlı kalmıyor. Mesleki eğitimler, sektör toplantıları, istihdam buluşmaları gibi firma buluşmalarıyla bir istihdam köprüsü olarak bundan sonra daha da güçlenmeye devam edecek.