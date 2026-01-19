İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, kış aylarında soğuk havanın etkisini artırdığı sabah saatlerinde Ataköy Metro İstasyonu çevresinde vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında kış aylarında vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Soğuk sabahların etkisini hissettirdiği günlerde ilçe sakinlerine sıcak bir başlangıç sunmak amacıyla çorba ikramı gerçekleştiriliyor.

Ataköy Metro İstasyonu çevresinde sabahın erken saatlerinde yapılan çorba ikramında, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu vatandaşlarla bir araya gelerek sıcak çorbaları kendi elleriyle dağıttı. Belediyenin 'Mola' aracı ile düzenlenen ikram, işe ve okula giden vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Soğuk havada sıcak bir mola verme imkânı bulan vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirirken, bu buluşmalarda komşuluk ve dayanışma duygusu da pekişti.