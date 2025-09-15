İzmir'de Karabağlar Belediyesi'nin bu yıl 13.’sünü düzenlediği Kavacık Üzüm Festivali, coşkulu anlara sahne oldu. İzmir’in dört bir yanından gelen on binlerce vatandaş, iki gün boyunca Kavacık Köyü’nü doldurdu. Köyde adeta “iğne atsan yere düşmez” bir kalabalık yaşanırken, etkinlikler, tiyatro gösterileri ve konserlerle katılımcılar unutulmaz bir festival deneyimi yaşadı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlene Kavacık Üzüm Festivali'nin gözdesi coğrafi işaretli Kavacık üzümü oldu.

Doğal ve lezzetli üzümlere büyük ilgi gösteren vatandaşlar tezgâhlara akın etti. Birçok üretici, akşamı beklemeden ürünlerini tamamen sattı.

Hem üreticilerin yüzü güldü hem de tüketiciler, bağın bereketini tatma fırsatı buldu.

Festivalin ikinci ve son günü, Kavacıklı ressam Meryem Düzgünkaya’nın konuşması ve belgesel gösterimi ile başladı. Kadınlara yönelik bitkisel boya ve bez çanta boyama atölyeleri, çocuklarla kök boya kullanılarak yapılan ortak bayrak çalışması ve iğneli keçe ile sabun atölyesi büyük ilgi gördü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatrosu’nun sahnelediği oyun ve Karabağlar Kent Tiyatrosu gençlerinin performansları izleyicilerden tam not aldı. Festival boyunca DJ Emrah Geh ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği sanatçısı Burak Maral son gün ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası sanatçıları Merve Mete ile Çağrı Ergin, şarkılarıyla coşkuyu zirveye taşıdı.

Gün boyunca üretici kadınların el emeği ürünleri Kadın Emeği Pazarı’nda vatandaşlarla buluştu.

Ayrıca survivor parkuru, zipline, ayak tenisi, badminton, mini voleybol, penaltı atışı, masa tenisi ve langırt gibi spor etkinlikleri özellikle gençlerden yoğun ilgi gördü.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Kavacık Köyü’nün sadece festival döneminde değil, yılın her günü yaşayan bir merkez haline gelmesi için projeler geliştirdiklerini belirterek “Kavacık Köyü’nü sadece festival günleriyle değil, 12 ay boyunca canlı tutacak çalışmalar yapacağız. Buradaki tarımsal üretimin, gastronomi kültürünün, sanatın ve turizmin gelişmesi için projeler hazırlıyoruz. Kadın emeğinin, gençlerin enerjisinin ve köylülerimizin üretim gücünün birleştiği bu topraklarda, Kavacık’ı İzmir’in kırsal turizmde örnek köylerinden biri haline getirmek istiyoruz. Bu köyün bereketini, kültürünü ve üretim geleneğini büyüterek gelecek nesillere aktaracağız. Kavacık, sadece Karabağlar'ın değil, İzmir'in ve Türkiye’nin gururu olacak” diye konuştu.