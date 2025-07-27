İzmir Karabağlar Belediyesi, Türkiye’de bir ilki hayata geçirerek çağdaş sirk sanatlarını belediye bünyesinde çocuklarla buluşturdu.İZMİR (İGFA) - İzmir Karabağlar Kent Tiyatrosu çatısı altında altı ay süren eğitimlerin ardından sahneye çıkan çocuklar, “Ekran Kapandı, Eğlence Başladı” adlı özgün gösterileriyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

KARABAĞLAR’DA ÇAĞDAŞ SİRK SANATLARI EĞİTİMİ

Karabağlar Belediyesi, çocuklara yönelik kültür-sanat çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye’de ilk kez bir belediye bünyesinde verilen çağdaş sirk sanatları eğitimi, Karabağlar Kent Tiyatrosu işbirliğiyle altı ay süresince sürdürüldü.

NEŞET ERTAŞ PARKI’NDA RENKLİ GÖSTERİ

Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'nde bulunan Neşet Ertaş Parkı, bu özel etkinliğe ev sahipliği yaptı. Gösteride yer alan kursiyerler Aysu Naz Karadaş, Dila Aydın, Ela Nur Aslan, Ergül Aşık, Fatih Ağılkaya, Fatih Pala ve Simay Dilsiz, performanslarıyla büyük alkış aldı.

Seyirciler; Jonglör ve poi gösterileri,Clown (palyaço) şovlar,Sihirbazlık ve kukla gösterileri,Danslar, pandomim ve tahta bacak gösterileri

gibi birbirinden eğlenceli anlara tanıklık etti.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, etkinliğe katılarak gösteriyi çocuklarla birlikte izledi. Başkan Kınay, etkinlik sonrasında şu sözleri paylaştı:

“Karabağlar’ın her mahallesinde, her sokağında çocuklarımızla ve gençlerimizle birlikte olmaya devam ediyoruz. Bugün sahnede izlediğimiz çocuklar, belediyemizin kurslarında eğitim alan Karabağlar’ın çocukları. Bu etkinlik yalnızca bir sahne gösterisi değil; aynı zamanda emeğin, dayanışmanın ve birlikte üretmenin en güzel örneği. Yaz boyunca çocuklarımızı sokaklara, parklara; gülmeye, eğlenmeye ve öğrenmeye davet ediyoruz.”

NEŞELİ SOKAKLAR, MUTLU ÇOCUKLAR YAZ ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Karabağlar Belediyesi’nin çocuklara özel olarak hazırladığı “Neşeli Sokaklar, Mutlu Çocuklar” yaz etkinlikleri, Temmuz ve Ağustos ayı boyunca Karabağlar’ın farklı mahallelerinde devam edecek. Gösteriler ile birlikte çocuklar, yaz aylarını teknolojiden uzak, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle geçirecek.