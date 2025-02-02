İzmir'de Karabağlar Belediyesi, Spor Okullarına katılan öğrenciler için sömestr tatilinde keyifli ve renkli bir etkinlik düzenledi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde basketbol, voleybol ve futbol branşlarında eğitim gören genç sporcular, “Sömestr Spor Şenliği” kapsamında hem eğlendi, hem de yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Şenlik kapsamında basketbol ve voleybol etkinlikleri İhsan Alyanak Spor Salonu’nda, futbol etkinliği ise Sevgi Mahallesi Halı Sahası’nda gerçekleştirildi.

Toplam 850 spor okulu öğrencisinin katıldığı organizasyonda, sporcular maçlar yaparak kıyasıya yarıştı. Şenliklerin finalinde düzenlenen törenlere, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve Başkan Yardımcısı Burcu Uğantaş da katılarak sporculara eşlik etti.

Başkan Kınay, yarışmalarda dereceye giren sporculara kupa takdim ederken, ayrıca tüm katılımcılara da anı madalyası verdi. Sporun bireyler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çeken Başkan Kınay, çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yaparak sağlıklı bir geleceğe adım atmalarını sağlamanın en önemli önceliklerden biri olduğunu belirterek, "Karabağlar’da sporu teşvik etmeye, gençlerimize ve çocuklarımıza yeni imkânlar sunmaya devam edeceğiz” dedi.