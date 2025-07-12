İzmir Büyükşehir Belediyesi, küresel iklim krizi ve değişen yağış rejimi nedeniyle sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olduğu İzmir’de, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak için ilginç bir etkinlik düzenledi. İtfaiye personeli ağırlığı 10 kilogramın üzerindeki kişisel koruyucu kıyafetleri ile Konak’ta yurttaşlara eğitici broşür dağıttı. Ekipler özellikle sıcak havalarda, felakete dönüşen yangınların çıkmaması için herkesin duyarlı olmasını istedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, çoğu küçük ihmaller sonucu başlayan ve geride yıkıcı bir etki bırakan orman yangınlarına karşı ilginç bir farkındalık etkinliği düzenledi. Yangınlara müdahale ederken kullandıkları ısıya ve aleve karşı koruyan özel kıyafet giyen, baret ve temiz hava solunum cihazı takan itfaiye personeli, Konak Atatürk Meydanı ile Kemeraltı Çarşısı’nda broşür dağıtarak yurttaşları bu konuda dikkatli olmaya çağırdı. 40 dereceye yaklaşan sıcak havada koruyucu kıyafetle dolaşan itfaiye personelini gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Yangınların büyük nedeni dikkatsizlik ve ihmal

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, özellikle yaz aylarında artan yangınlara dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, “Arkadaşlarımızın üzerindeki kişisel koruyucu kıyafetler 10 kilogramın üzerinde. Biz bu ağırlıklarla sıcaklığı 250 santigrat derecelere kadar çıkan ormanlar ve kentsel alanlardaki yangınları kontrol altına almaya çalışıyoruz. Bu sırada o ağırlık her saat artıyor. Bu yaz çıkan yangınlarda, alevleri kontrol altına alma süresi bazı yerlerde 70 saat kadar çıktı. Ekipler uzun süre görev yapıyor. Onların sağlığını düşünmemiz gerekiyor. Çok zorlu bir mesleğimiz var. Ancak tüm bunlara rağmen görevimizi severek yapıyoruz” dedi.

“Yangınlar canımızı yaktı”

Tüm İzmirlileri yangınlara karşı duyarlı olmaya çağıran Korkmaz “Yangınlar elbette olacak. Ancak bu yangınların çoğu ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklanıyor. Yurttaşlarımızdan özellikle sigaraları yere atmamalarını, piknik ateşi yakmamalarını istiyoruz. Kaynak yapanların da yanlarında mutlaka su bulundurması gerekiyor. Gerekirse kapı kapı gezerek yurttaşlara bunun önemini anlatacağız. Henüz temmuz ayının başındayız. Son 15 günde İzmir’de meydana gelen yangınlar canımızı çok yaktı. O nedenle herkesin artık çok daha dikkatli, tedbirli olması gerekiyor” diye konuştu.

Kişisel acil durum senaryoları hayat kurtarıyor

Yangını söndürmekten ziyade, yangının çıkmaması için mücadele etmenin daha doğru olduğuna dikkat çeken Korkmaz, şunları söyledi: “Yangınların otluk alanlarda hızla ilerlediğini biliyoruz. İnsanlar bağ, bahçe, hobi bahçeleri yapıyor. Bunları yaparken güneşin nereden doğacağı ve nerden batacağını bile hesaplıyorlar. Ama bir yangın çıktığı zaman acil durum senaryoları bulunmuyor. Yurttaşların kendi evlerinin, yaşam alanlarının çevresinde bulunan otları mutlaka temizlemesi gerekiyor. Özellikle hobi bahçelerinde. Yine yangın koridoru oluşturulmalı. Meyve ağaçları diksinler. Çatılarını yangını geciktirici malzemelerden yapsınlar. Özellikle siteler bağ ve bahçe, ot temizliğini mutlaka yapmalı. Eğer bir site içerisinde temizlik yapılmazsa, çıkan ilk yangında en büyük tehlikeyi onlar yaşıyor. Çünkü örtü yangınları, rüzgarın da etkisi ile çok hızlı yayılıyor.”

“Mesleğimi severek yapıyorum”

Göreve yeni başlayan itfaiye eri İrem Gül Altundaş da şunları söyledi: “İzmir’de hava sıcaklığı çok yüksek. Biz üzerimizde gördüğünüz ağırlıklarla yangınlara gideceğiz. Zor bir görev. İzmir korunması gereken harika bir kent. Biz de bu kenti korumak için çanla başla mücadele ediyoruz” dedi.

Orhan Altıkat ise zorlu bir mesleklerinin olduğunu vurgulayarak, “Ama biz bunun bilinci ile itfaiyeciliği tercih ettik. Biz insanlara, canlılara ulaşmak, zorlu şartlarda onlara yardım edebilmek için bu mesleği seviyoruz ve mesleğin zorluklarını kabul ederek bu görevi tercih ettik” diye konuştu.