Bu yaz peş peşe çıkan orman yangınlarına karşı soluk soluğa bir mücadele veren İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri Denizli’de başlayan orman yangınının söndürülmesi için de destek veriyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Denizli’de 29 Ağustos’ta Çatak Mahallesi ile Aydın’ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınıyla mücadeye destek vermek üzere bölgeye gitti.

Denizli’nin Buldan ilçesinde süren yangının kontrol altına alınması için belediyenin diğer birimlerinden de 2 su tankeri olay yerine gönderildi.

Denizli’de günlerdir süren yangına karşı ekipler yoğun bir mücadele veriyor.

Havadan ve karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği Denizli’de yoğun müdahaleye rağmen alevler henüz kontrol altına alınamadı.