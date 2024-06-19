İzmir Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı önlemlerini artırdı. Kurban Bayramı tatilinin başladığı 15 Haziran ile 18 Haziran tarihleri arasında çıkan 355 yangından 325'i başlangıç aşamasında iken söndürüldü.İZMİR (İGFA) - Küresel iklim krizi, artan sıcaklıklar, ormanlar üzerinde ciddi bir tehdit oluştururken son bir haftada İzmir'in Bayındır, Menemen, Bornova, Balçova, Menderes ilçelerinde art arda orman yangınları yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, her yaz olduğu gibi yaz aylarında artan yangınlara karşı önlemlerini artırdı. 30 ilçede 24 saat 62 istasyonda 300 araç ve 3 vardiya bin 95 yangın söndürme personeli ve 900'e yakın orman gönüllüsü ile birlikte olası yangınlara karşı hazırlıklı olan İzmir İfaiyesi, orman köylerinde ve kırsal alanlarda yangınlara hızla müdahale etmek için nöbet noktalarında konuşlandırıldı. Kurulan Akıllı İhbar Sistemi ile de ormanlık bölgeler yapay zeka teknolojisi ile kontrol altında tutuluyor.

Bayram tatilinin ilk günlerinde 355 yangın İzmir İtfaiyesi bayram süresince 62 İtfaiye İstasyonu'nda vardiyalı olarak görevli 480 personel ile hizmet verdi. 15 Haziran ile 18 Haziran tarihleri arasında 355 yangın çıktı. Bunların yüzde 98'inin insan, yüzde 2'sinin ise doğal sebeplerden çıktığı belirlendi. Bu süre içinde çıkan 7 orman yangınına İzmir İtfaiyesi, Orman İtfaiyesi ile birlikte müdahale etti. Bu yangınlardan 325'i başlangıç aşamasında söndürüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geliştirdiği Acil İhbar Sistemi ve Acil İzmir Mobil uygulaması ve köylere dağıtılan tankerler yangına erken müdahalede etkili oldu. Yangınların büyük oranda çıkma sebebinin söndürülmemiş sigara izmariti ve mangal ateşinden kaynaklandığı belirtilirken, yurttaşların anız ve bahçe temizliği için ateş yakmamaları istendi. 15-18 Haziran tarihleri arasında 21 otluk alanda başlayan yangınların işyeri, orman, bağ/bahçe gibi alanlara sıçradığı görüldü. Kırsal alanlarda fabrika/depo/iş yerleri çevrelerinde bulunan otların temizlenmemesinin de büyük tehlike yarattığı belirtildi. Artan hava sıcaklıkları nedeniyle klima ve elektronik cihazların çok çalışmasının trafo ve elektrik kaynaklı yangınlara da neden olduğu vurgulandı. Bayram tatilinin ilk dört gününde çıkan 355 yangının dağılımında sıralama en çok 220 ot yangını, 20 ev yangını, 16 çöp konteyner yangını, 15 çöplük kuru atık yangını, 13 ağaç yangını ve 11 orman yangını şeklinde oldu.

Başkan Tugay'dan mesaj Yangınların büyük oranda insan eliyle çıktığını hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Havaların ısınması ve nemin düşmesiyle, rüzgarında etkisiyle yangınlar çok hızlı büyüyor. İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerimiz yangınlara karşı Akıllı İhbar ve Acil İzmir sistemi ile önlemler almaya devam ediyor. Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde 7 orman yangını yaşadık. Orman İtfaiyesi ile bilikte bu yangınları yerleşim yerlerine sirayet etmeden söndürdük. Belirlenen piknik alanlarında yangın riskini en aza indirmek ve çevreyi temiz tutmak için gerekli önlemleri alalım, doğamızı ve ormanlarımızı koruyalım" dedi.

Orman gönülleri en büyük destekçi İzmir Büyükşehir Belediyesi yangınları önlemek ve yangınlara erken müdahale etmek için bir dizi önlem aldı. Olası yangınlara eğitimli, planlı ve bilinçli müdahale edilmesini sağlamak için orman gönüllüleri oluşturuldu. 3 ve 2.5 ton su kapasitesine sahip 386 tanker dağıtıldı. Kırsal bölgelerde muhtarlar ve yurttaşlardan oluşturulan orman gönüllüleri, belediye tarafından kendilerine verilen tankerlerle, yangınları henüz başlama aşamasındayken söndürme imkanı yakalıyor. Orman gönüllüleri İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından belirli aralıklarla teorik ve uygulamalı eğitimden geçiriliyor.

Ormanlar yapay zeka ile izleniyor Akıllı İhbar Sistemi (AİS) ile yangınlara hızlı ve etkili şekilde müdahale ediliyor. İtfaiye Daire Başkanlığı, ormanlık alanlarıh yüzde 46’sını 12 noktadan 78 kamera ile gerçek zamanlı görüntü işleme teknolojisi ‘yapay zeka’ ile izliyor. Sistem yangını algıladığı zaman en yakın muhtarlara haber veriliyor. Ekipler bölgeye gidene kadar muhtarlar ve orman gönüllüleri yangına müdahale ediyor.

Acil İzmir Mobil uygulaması 30 Ekim depreminin ardından olası afetlerde zor durumda kalanlarla iletişim sağlayarak onlara ulaşmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen Acil İzmir Mobil uygulamasında yangın ile ilgili bir bölüm de bulunuyor. Uygulamada ‘Yangına Şahit Oldum’ ve ‘Yangına Maruz Kaldım’ butonları bulunuyor. ‘Yangına Şahit Oldum’ butonu aracığıyla yangın bölgesinin fotoğrafı ve konumu İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile paylaşılabiliyor. ‘Yangına Maruz Kaldım’ butonuna basıldığında ise basan kişinin konumu otomatik olarak itfaiye ile paylaşılıyor ve hızla yangına müdahale ediliyor. Bu uygulamanın yurttaşlar tarafından telefonarına indirilmesi ve kullanılması büyük önem taşıyor.

Yangından etkilenen hayvanlar koruma altına alındı 16 Haziran'da Seferihisar Akarca bölgesi Çiçek (Tavşan) Adası'nda çıkan yangından zarar gören ve yaralanan hayvanlar İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanlığı'na bağlı Seferihisar Prof. Dr. İsmet Sungurbey Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon merkezinde tedaviye alındı. Seferihisar Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (Sehayder), Hayvan Arama Kurtarma Derneği (Haktim), Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, Orman Bölge Mdlüğü, Afad, Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin iş birliği ile bir çok hayvanın kurtarılması sağlandı. Adada yapılan incelemede bir çok tavşan ve martının öldüğü tespit edildi.