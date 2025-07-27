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Arazöz ve kurtarma aracı ile kuyuya düşen yurttaş itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarılarak olay yerinde bekleyen 112 Acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yurttaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Yapılan incelemede 35 yaşındaki C.E'nin Sanayi Caddesi’ndeki bir dolgu sahasında açılan 15 metre derinliğinde, 65 santimetre genişliğindeki fore kazık kuyusuna düştüğünü belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Aliağa’da 15 metre derinliğinde fore kazık kuyusuna düşen yurttaşı kurtardı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Aliağa ekipleri, bir yurttaşın kuyuya düştüğü ihbarı üzerine Aliağa Bozköy Mahallesi’ne geldi.

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