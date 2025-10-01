İzmir’in Bornova ilçesinde demir atölyesi olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangına, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi çok sayıda araç ve personelle müdahale etti. Yangını kontrol altına alan ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi’nde saat 18.30 sıralarında, demir atölyesi olarak kullanılan iş yerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine 8 araç ve çok sayıda personel ile hızla olay yerine sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.

Yangının çevrede bulunan diğer iş yerlerine sıçraması önlenirken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.