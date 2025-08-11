İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarına destek verdi. İtfaiye ekipleri, herhangi bir acil durum için bugün de nöbet tutuyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, dün saat 19.53'te meydana gelen Balıkesir Sındırgı merkezli depremin ardından, hemen bölgeye hareket etti.

Bir yurttaşın hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı, 16 binanın da yıkımına neden olan deprem nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, 11 personel, bir arama kurtarma ile AKS aracını Sındırgı'ya yönlendirdi.

Yurttaşların geceyi sokakta geçirdiği olayın ardından Balıkesir İtfaiyesi’ne destek veren ekipler, herhangi bir kaza, yangın, kurtarma gibi acil duruma karşı da nöbet tutuyor.

GÖNÜLLÜ OLARAK GÖREV ALDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma Şube Müdürü Şenol Dereköy, Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ile görüşerek ilçedeki durum ile ilgili bilgi aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma Şube Müdürü Şenol Dereköy, bölgeye destek için gece olay yerine ulaştıklarını, diğer ekiplerin de İzmir merkezde olası bir acil durum için hazır beklediğini ifade etti. Dereköy, “Sındırgı’da olası bir sorun yaşanması halinde görev başındayız” dedi.

İzmir İtfaiyesi Balçova Grubu Çavuşu Sercan Sak da depremin ardından bölgede gönüllü çalıştığını ifade ederek “Doğduğum, büyüdüğüm topraklarda böyle bir olayın yaşanması beni derinden sarstı. Burada çalışmayı gönüllü olarak istedim. Herkese geçmiş olsun” dedi