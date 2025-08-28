İzmir Güzelbahçe Belediyesi Onur Günay Eğitim Kampüsü Anaokulu, yaz kampı sonunda minik öğrencilerin eserlerinden oluşan sergiyi yoğun katılımla gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Güzelbahçe Belediyesi Onur Günay Eğitim Kampüsü Anaokulu, yaz kampı sonunda öğrencilerin hayal gücünü ve yaratıcılığını yansıtan eserlerden oluşan sergiyi büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirdi. Etkinliğe Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, belediye meclis üyeleri, kampüs yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Başkan Günay, kampüsün yalnızca bir eğitim yuvası değil; aynı zamanda merhum Onur Günay’ın azmini ve geleceğe dair umudunu yaşatan bir simge olduğunu vurguladı. “Bu kampüs, hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir yer. Burada yetişecek her çocuk, bu emeğin ve vefanın en güzel karşılığı olacaktır” dedi.

Eğitimci Filiz Ulusoy ise okul öncesi eğitimin çocukların geleceğini şekillendiren en önemli basamak olduğunu belirterek, “Başkanımızın gözlerindeki parıltı, bu projenin ne kadar doğru bir adım olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Kampüs Koordinatörü İmran Kübra Günay, çocukların iki ay boyunca dolu dolu etkinliklerle gelişim gösterdiğini belirterek, “Bugün burada ev sahibi çocuklarımızdır. Onların mutluluğu bizler için en büyük gururdur” dedi.

Anaokulu Müdiresi Özgül Nayiş ise eğitimin yalnızca bilgi değil, aynı zamanda özgüven, yaratıcılık ve merak duygusunu geliştirme süreci olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından yaz kampına katılan çocuklara katılım belgeleri takdim edildi. Başkan Günay, öğretmenlere ve kurum yöneticilerine teşekkür ederek çiçek sundu. Ardından öğrenci ve velilerle birlikte, çocukların hayal gücünü yansıtan sergiyi gezdi. Etkinlik çocukların aileleriyle çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.