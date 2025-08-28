Bunlar da ilginizi çekebilir

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız süreceği vurgulandı.

Uygulama kapsamında yapılan kontrollerde, şantaj suçundan arama kaydı bulunan yabancı uyruklu 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde geniş çaplı “Huzur ve Güven Uygulaması” gerçekleştirdi. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - 120 jandarma personelinin katılımıyla yapılan denetimlerde; 1.916 şahıs sorgulandı, 21 iş yeri denetlendi, 26 metruk bina kontrol edildi, 759 araç incelendi.

