Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapan takımları ziyaret ederek yeni sezon öncesinde başarı dileklerini iletti. Büyükkılıç, bin 850 metre rakımdaki modern tesislerin yerli ve yabancı kulüplerin gözdesi haline geldiğini belirterek, Erciyes'i dört mevsim sporun merkezi yapma hedefiyle yatırımlarını sürdürdüklerini söyledi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin en önemli spor yatırımları arasında yer alan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren futbol takımlarını ziyaret ederek teknik heyet ve sporcularla bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, bin 850 metre rakımda hizmet veren merkezin sunduğu yüksek irtifa avantajı, modern tesisleri ve doğal iklim koşullarıyla profesyonel kulüplerin yeni sezon hazırlıkları için tercih ettiği önemli destinasyonlardan biri haline geldiğini ifade etti.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin sadece futbol değil birçok branşa hizmet verdiğini vurgulayan Büyükkılıç, 'Merkezimizde 8 uluslararası standartlarda futbol sahası, fitness merkezi, basketbol ve voleybol salonları, olimpik yüzme havuzu ile atletizm pistimiz bulunuyor. Sporun birçok dalına uygun altyapımızla kulüplerimize en iyi şartlarda kamp yapma imkânı sunuyoruz' dedi.

Yaklaşık 30 futbol takımının Erciyes'te yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Büyükkılıç, 'Kayserispor, Kasımpaşa, Batman Petrolspor, Pendikspor, Gençlerbirliği ve Ümraniyespor başta olmak üzere çok sayıda kulübümüz burada antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Takımlarımız hem hazırlık maçlarını yapıyor hem de yüksek irtifanın sağladığı avantajla yeni sezona güçlü şekilde hazırlanıyor. Tüm kulüplerimize başarılı bir sezon diliyorum' diye konuştu.

Erciyes'in uluslararası spor organizasyonlarına da ev sahipliği yaptığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın da merkeze ilişkin memnuniyetini dile getirdiğini belirterek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç'ın ziyaretine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ile Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan da eşlik etti.