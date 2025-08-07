İzmir'de Güzelbahçe’nin Payamlı Köyü’nde yetiştirilen Bardacık inciri sıcakların artmasıyla dalında kaldı, Güzelbahçe Belediyesi ürünleri aldı halka ücretsiz dağıttı.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi’nin meşhur Payamlı Bardacık Festivali bu yıl 9-10 Ağustos tarihlerinde Payamlı Köyü’nde gerçekleştirilecek. Festivale bu yıl kuraklık damgasını vururken, ürünler dalında kururken, belediye köylünün tüm ürünlerini alarak halka dağıttı.

Köylüler için üretmenin gün geçtikçe daha da zorlaştığını belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, her yıl düzenlenen Payamlı Bardacık Festivali’nin 11’incisini bu yıl yeniden düzenleyeceklerini belirterek, "Fakat havaların çok sıcak gitmesi bardacık incirinde büyük bir rekolte düşüklüğüne neden oldu. Ürün dalında yandı, çiftçinin zararı büyük. Bu zararı en aza indirebilmek için Güzelbahçe Belediyesi olarak köylümüzün tüm bardacığını satın aldık. Köylümüzü tefecinin tüccarın eline düşürmedik. Köylüden alıp halka ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Köylüye destek olmazsak önümüzdeki yıl Festivalin 12’incisini göremeyeceğiz" diye konuştu.

Başkan Günay, bu kapsamda köylülere ve çiftçilerimize daha iyi imkânlar sunabilmek için çalışacaklarını belirterek, "Köylülerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, üretim süreçlerini kolaylaştırmak ve pazar imkânlarını genişletmek için gerekli adımları atmaktayız ve atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

11. Payamlı Bardacık Festivali 9-10 Ağustos saat 14:00’de Payamlı Köy Meydanı’nda yapılacak.