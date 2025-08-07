Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Feke ve Tufanbeyli ilçelerinin ardından Ceyhan ve Yumurtalık’ta da bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, hafta sonu Feke ve Tufanbeyli’de bir dizi inceleme ve denetlemede bulunduktan sonra hafta arası da Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerindeydi.

Ceyhan’da vatandaşlarla, muhtarlarla ve siyasilerle bir araya gelen Güngör Geçer’e, Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız eşlik etti.

Emek Mahallesi ve Otogar Yolu’nda saha incelemelerinde bulunan Geçer, Ceyhan Belediyesi ile Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti, ardından Doruk Mahallesi’nde, çevre mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Güngör Geçer daha sonra Yumurtalık ilçesinde ASKİ Şantiyesi ile Yumurtalık Belediyesi’ni ziyaret etti, bölgedeki altyapı çalışmaları ve hizmet süreçleri hakkında bilgi aldı. Başkan Vekili Geçer, sahada görev yapan ekiplere de kolaylık diledi.

Geçer, “Birlik ve beraberlik içinde, el ele vererek her ilçemize eşit hizmet ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.