İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay eşi Öznur Tugay ile bu yıl 8'incisi düzenlenen İzmir Gastrofest'e katıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu ve bu niteliğiyle Avrupa'ya çok şey kattığını vurgulayan Tugay, 'Bu zenginliği dünyaya tanıtmak, hem bu kültürü bugünlere getirenlere karşı borcumuz, hem de bugün üretenlerin hakkını daha fazla alması için bir ihtiyaç. İzmir'in hak ettiği saygınlığı kazanması açısından da önemli' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay eşi Öznur Tugay ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Tarihi Havagazı Fabrikası'nda bu yıl 8'incisi düzenlenen İzmir GastroFest'e katıldı.

Ege Bölgesi'nin mutfağını tanıtarak gastronomik değerleri ile ön plana çıkan marka bir kent yaratmak amacıyla 'Yemek ve Sanat' temasıyla düzenlenen festivalde ayrıca Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, gazeteciler, yemek yazarları, şefler ve sanatçılar da yer aldı. Festivalde Ege mutfağının lezzetleri tanıtıldı.

'İZMİR BU NİTELİĞİ İLE AVRUPA'YA DA ÇOK ŞEY KATTI'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, gastronominin çalışmaları arasında en önemli başlıklardan biri olduğunu vurgulayarak 'Bizler üzerinde yaşadığımız coğrafyanın, içinde yaşadığımız kentin dünyada eşi benzeri bulunmadığını bilenlerdeniz. İzmir yüz yıllar, belki de bin yıllar boyunca Anadolu ve Anadolu'nun doğusundan gelen her şeyin, Avrupa'ya, dünyaya taşındığı liman şehri. Her zaman bu niteliği ile Avrupa'ya da çok şey kattı. Kahveyi, Avrupa İzmir Limanı'ndan gönderilen ürünlerle tanıdı' dedi.

'EN GÜZEL ŞİİRLERİN YAZILDIĞI COĞRAFYA'

İzmir'in inanılmaz bir gastronomi kültürüne sahip olduğunu belirten Tugay, 'Biz Akdeniz şehriyiz. En güzel şiirlerin yazıldığı coğrafya. En güzel şarkıların bestelendiği yer. Dünyada en güzel ve öncelikli şarapların yapıldığı topraklarda olduğumuzu biliyoruz. İzmir, Akdeniz'in kalbinde tarih boyunca hem bereketin, hem de zengin mutfakların simgesi olan bir kent. Yüz yıllar boyunca farklı coğrafyalardan gelen insanların getirdiği tariflerle, alışkanlıklarla yoğrulan bir liman kenti. Bu harmoni içerisinde kendine has kültürünü de her zaman koruyan bir coğrafya. Her ilçemiz, mutfak kültürünün ayrı bir hikayesini anlatıyor. Ancak bu zenginliği korumanın ötesine geçmemiz gerekiyor. Bizim kültürümüzün en büyük eksiği, ülkeye ve dünyaya bu kültürü tanıtmakla ilgili yeterince çaba göstermiyor oluşumuz' diye konuştu.

COĞRAFİ İŞARETLİ 45 TARIMSAL ÜRÜN

İzmir'de coğrafi işaretli 45 tarımsal ürün bulunduğuna ve bunları üretmenin ötesinde tanıtma konusunda biraz daha çaba gösterilmesinin gerekli olduğuna değinen Başkan Tugay, 'Mutfağımız Akdeniz'in bir yönüyle en sade, diğer tarafı ile de en zengin mutfaklarından biri. Bu zenginliği dünyaya tanıtmak, bu kültürü bugünlere getirenlere karşı borcumuz. Günümüzde üretenlerin daha fazla haklarını almaları için de bir ihtiyaç ve İzmir'in hak ettiği saygınlığı kazanması açısından önemli. Bu nedenle bu tür etkinliklere ihtiyacımız var. Bizim yapmamız gereken, sahip olduğumuz değerleri daha fazla tanıtmak' diye konuştu.

'ÇEVRE, AÇLIK, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, ZORUNLU GÖÇLER ÖNCELİKLİ KONULARIMIZ OLDU'

8 yılda çok iyi sonuçlara ulaştıklarını anlatan İtaltur Kurucu Ortak ve Genel Müdürü Hande Arslanalp ise 'Sizlerle birlikte büyüdük ve geliştik. İnsan olarak unuttuklarımızı insanlığın hafızasına kazımak, geleceğe miras bırakmak istiyoruz. Bunları konuşurken yaşadığımız zorlukları, dünyamızın sorunlarını hiç unutmadık. Çevre, açlık, iklim değişikliği, zorunlu göçler öncelikli konularımız oldu. Karbon ayak izimizi hesapladık. Sürdürülebilir bir yaşam için değerli reçeteler bu sahneden hep paylaşıldı. Bu yıl gastronominin çevresine yeni bir ağ örmek ve etkisinin, etkileşiminin nerelere doğru yayılacağını sizlerle deneyimlemek için böyle bir tema seçtik. Hepimiz bir sofranın etrafında toplanıyoruz. Bu bir şenlik sofrası. Çeşitli fikirleri paylaşıyoruz, tartışıyoruz. Değişik yemekleri tadıyoruz, yemek pişiriyoruz, film seyrediyoruz, caz dinliyoruz, dans ediyoruz. İşte festivalin güzelliği, keyfi, eğlencesi, dostluğu...' dedi.

'HER TABAK AYNI ZAMANDA KÜLTÜREL BİR ZENGİNLİK SUNAR'

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Salkım da yemek ve sanat teması ile buluştuklarına değinerek 'Çünkü biz biliyoruz ki yemek sadece bir beslenme şekli değil, aynı zamanda kültürün dili, coğrafyanın hafızası, sanatın ifadesidir. Her tabak aynı zamanda kültürel bir zenginlik sunar. Kadim Anadolu bu anlamda büyük zenginliklere ev sahipliği yapıyor. Ege Bölgesi de benzer şekilde endemik bitkileri, yöresel hikayeleri olan yemekleri ile binlerce yıldır kentin öyküsünü anlatıyor' dedi. Başkan Tugay, konuşmaların ardından stantları ziyaret etti.

Festival; söyleşiler, tadımlar, yemek atölyeleri gibi etkinliklerle tüm gün devam edecek.