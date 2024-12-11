Manisa Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 18. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi’ne katıldı. Fuar alanında yer alan Manisa standı, hem yerli hem de yabancı turizm sektörü temsilcilerini ağırladı. Stant, 2 binin üzerinde ziyaretçi ile yoğun ilgi gördü.MANİSA (İGFA) - Uluslararası düzeyde tanınırlığı ve bilinirliği olan İzmir fuarı bu yıl da kapılarını dünyaya açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 18’incisi düzenlenen Uluslararası Turizm Ticaret ve Fuar ve Kongresi, turizm sektörünü bir araya getirdi. 5-7 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenen fuarda yerini alan Manisa standı katılımcılardan büyük ilgi gördü. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in de ziyaret ettiği Manisa standı gördüğü ilgi ile fuarın önde gelen stantları arasına girmeye aday oldu.

Manisa’nın Tanıtımı Yapıldı

Manisa’nın tanıtımı ve turizm potansiyelini arttırmak için çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi 5-7 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenen 18. Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı’nda, Manisa ve 17 ilçesinin de tanıtımı için çalışmalar yürüttü.

Manisa Standı Turizm Sektörünün İlgi Odağı Oldu

Fuarda yer alan Manisa Standı, hem ulusal hem de uluslararası turizm sektörü temsilcileri tarafından ziyaret edildi. Manisa’nın turizm potansiyelinin tanıtımı yapılırken, stant katılımcıların da beğenisini aldı. Fuar boyunca Manisa Seyahat Acenteleri Derneği tarafından ulusal ve uluslararası firmalar ile 40’a yakın görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin olumlu geçtiği bilgisi alınırken Manisa standında yer alan gastronomi bölümü 1314 kişi tarafından ziyaret edildi. Manisa standını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, MANTİD (Manisa Turizm İşletmecileri Derneği) Başkanı Cihan Dirik ziyaret etti, tanıtıma katkı sağladı.

Manisa’nın Gastronomi Kültürü Tanıtıldı

Fuarda Manisa'nın kültürel zenginlikleri ve gastronomi standı büyük ilgi gördü. Yaklaşık 60 seyahat acentesi, 30 otel yöneticisi, yaklaşık 20 farklı şehirden ziyaretçi, yaklaşık 40 şirket sahibi ve 2 binin üzerinde katılımcı standı ziyaret etti. Ziyaretçilere, mesir baharatlı yaprak sarma, üzüm çekirdeği unlu ve üzüm pekmezli kurabiye, mesirli cookieler, taban simidi, labneli kanepeler, otlu poğaça, üzümlü kek, koruk şerbeti gibi ikramlarda bulunuldu.

Yapay Zeka ile Geçmiş Manisa Canlandırıldı

Fuar boyunca Manisa standını ziyaret eden katılımcılar yapay zeka yardımı ile fotoğraf çekimi yaptılar. Yoğun ilgi gören fotoğraf çekiminde katılımcılar antik dönemi yansıtan fotoğraflar ile geçmişe gitti.

Fuarda Manisa standını ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa’nın turizm potansiyelinin artması için önemli adımlar attıklarını söyledi. Manisa’nın tarihi ve kültürel değerlerinin ülke genelinde bilinirliğini sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Başkan Zeyrek, “Manisa’nın tarihini, doğasını ve mutfak kültürünü ülkemize ve tüm dünyaya tanıtmak için önemli adımlar attık. Bu doğrultuda turizm markamızı oluşturduk Dış İlişkiler ve Turizm Dairemizi kurduk. Aynı zamanda Spilyum Turizm şirketini hayata geçirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak ilk kez şehrimizdeki kazı çalışmalarına da destek veriyoruz. Aigai ve Philadelphia kazılarına katkı sağlayarak Manisa’nın tarihi mirasını yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz” dedi.