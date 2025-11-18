Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde Üretici Pazarı pazar günleri üretici ile tüketiciyi buluşturmaya devam ediyor.

İZMİR (İGFA) - Üretici Pazarında doğal, sağlıklı ürünlerin satıldığı tezgahların yanı sıra önemli söyleşiler ve atölyelerde düzenleniyor. Üretici Pazarı'nda bu hafta geri dönüşümün önemine dikkat çekildi.

Ziyaretçilerin katıldığı söyleşiyle geri dönüşümün önemini bir kez daha anlatılırken, çocuklar katıldığı atölye ile geri dönüşüm bilinci kazandılar.

5. haftayı geride bırakan Üretici Pazarı'nda Prof. Dr. Murat Yabanlı ve Hanife Yabanlı 'Katkısız, İlaçsız, Plastiksiz' başlıklı söyleşi ile katılımcılarla bir araya geldi.

Prof. Dr. Murat Yabanlı, 'Plastik kirliliğinin tarımdaki örnekleri' hakkında Toprak Okulu'nda katılımcılara bir sunum yaptı. Yaptığı sunumda plastik kullanımı ve plastik atıklarının canlılar, toprak ve doğa üzerindeki etkileri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Murat Yabanlı; 'Türkiye 5,5 milyon ton plastik atık ile plastik kirliliği sıralamasında dünyada 9. sırada yer alıyor. Plastik, ucuz ve hafif olması nedeniyle gıda ambalajı olarak sıklıkla tercih ediliyor. Plastik aynı zamanda günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olmuş durumda. Bir plastik poşetin 20 yılda yok olduğu söyleniyor ama yok oluş söz konusu değil aslında. Plastikler giderek ufak parçalara dönüşüyor en sonunda nano plastik parçalar kalıyor. Bu parçaların doğada hareketi devam ediyor. Gözle görülmeyen plastiklere mikro plastik adını veriyoruz. Her yıl 8 milyon ton plastik denizlere karışıyor. Denizlere karışan plastik denizlerdeki canlı yaşamını da olumsuz etkiliyor. Tüm bunların önüne geçmek için tek kullanımlık ürünleri hayatımızdan çıkarmalıyız. Plastik su şişeleri yerine matara kullanımı yaygınlaşmalı, geri dönüşüm bilinci kazandırılmalı. Plastik poşetler yerine bez torbalar kullanılmalı' bilgisini verdi.

Ziraat Mühendisi Hanife Yabanlı ayrıca pestisit kalıntılarının insan sağlığına zararları hakkında bilgi verdi.

Üretici Pazarı'nda ziyaretçilerin alışverişi devam ederken, Toprak Kütüphanesi'nde Eğitmen Okay Çankaya'nın katılımıyla düzenlenen atölyede çocuklar geri dönüştürülebilir malzemelerden yel değirmenleri yaptı.

Eğlenceli etkinliklerin de yer aldığı Üretici Pazarı'nda Hasan Turacı Tohum Cafe'de gerçekleşen müzik dinletisi ile Üretici Pazarı'na renk kattı.