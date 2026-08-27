30 Ağustos Zafer Bayramı, Efes Selçuk'ta düzenlenecek resmî törenin yanı sıra Fener Alayı ve Eliz Band Konseri ile coşkuyla kutlanacak.

İZMİR (İGFA) - Efes Selçuklular, her yıl olduğu gibi bu yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşamak için Fener Alayı'nda buluşacak. Kutlamalar kapsamında Atatürk Anıtı önünde saat 20.15'te başlayacak Fener Alayı, bayraklarla kent sokaklarını renklendirecek.

Fener Alayı'nın ardından kutlamalar, saat 21.30'da İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilecek Eliz Band Konseri ile devam edecek.

BAŞKAN SENGEL'DEN ZAFER COŞKUSUNA DAVET

30 Ağustos'un bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı gün olduğunu belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, tüm Efes Selçukluları kutlamalara davet etti.

Başkan Sengel, 'Kurtuluş mücadelemizin zaferle sonuçlandığı gündür 30 Ağustos; zaferimizdir, bayramımızdır. 26 Ağustos'ta bu büyük zafere giden yolun başladığı Büyük Taarruz'un yıl dönümünü kutladık. 30 Ağustos'ta ise zaferle sonuçlanan mücadelemizin bayramını hep birlikte kutlayacağız. Önce Fener Alayı'nda buluşacak, ardından Eliz Band Konseri ile 30 Ağustos'un coşkusunu yaşayacağız. Tüm Efes Selçuk'u ve zafer coşkusunu kentimizde yaşamak isteyen herkesi 30 Ağustos Pazar günü saat 20.15'te Fener Alayımıza, saat 21.30'da ise Eliz Band Konseri'ne davet ediyorum' dedi.