Kocaeli'de vatandaşlar, Ramazan Bayramı arifesinde vefat eden yakınlarını kabirlerinde andı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak dağıttığı çiçekleri sevdiklerinin mezarlarına diken vatandaşlar, huzurlu ve anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, arife günü dolayısıyla kent genelindeki mezarlıklarda vatandaşların ziyaretlerini huzurlu ve düzenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için çeşitli hizmetleri hayata geçirdi.

Kent Mezarlığı, Asri Mezarlık ve Bağçeşme Mezarlığı başta olmak üzere birçok mezarlıkta yapılan uygulamalar yoğun ilgi gördü. Bu kapsamda Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlara binlerce çiçeği ücretsiz olarak dağıttı. Çiçekleri sevdiklerinin mezarlarına diken vatandaşlar, bu anlamlı hizmetten dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

ÜCRETSİZ ULAŞIM HİZMETİ SUNULDU

Arife günü yaşanan yoğunluk dikkate alınarak vatandaşların mezarlıklara erişimini kolaylaştırmak amacıyla belirli noktalardan ücretsiz ulaşım hizmeti verildi. Gün boyunca devam eden seferlerle ziyaretlerin daha rahat gerçekleştirilmesi sağlandı.

Mezarlık alanlarında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Okunan tilavet ve dualar eşliğinde vatandaşlar, vefat eden yakınlarını andı.

Ekipler, arife günü boyunca sahada görev alarak vatandaşların ihtiyaçlarına anında müdahale etti. Alanların düzeni ve temizliği ile ziyaretlerin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için çalışmalar sürdürüldü.

Sunulan hizmetlerden memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar, yapılan uygulamaların ziyaretlerini kolaylaştırdığını belirtti. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda çalışmalarına devam edecek.