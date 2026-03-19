TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gürcistan Ortodoks Kilisesi Katolikos-Patriği 2. İlia'nın vefatı dolayısıyla Gürcistan Trabzon Başkonsolosluğu'nu ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Ziyarette Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz Iashvili ile bir araya gelen Başkan Genç, Gürcistan halkının acısını paylaştıklarını ifade etti.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Başkan Genç, 'Gürcistan Ortodoks Kilisesi'nin ruhani lideri 2. İlia'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Trabzon olarak tarih boyunca komşuluk ilişkilerimizin güçlü olduğu Gürcü kardeşlerimizin acısını yürekten paylaşıyoruz.

Gürcistan halkına ve Ortodoks dünyasına başsağlığı ve sabır diliyorum' dedi.