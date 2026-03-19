Mevsimlik ve sahil stilleri, U.S. Open Polo Championship Kapsül Koleksiyonu ile birlikte görücüye çıkıyor.

ACCESS Newswire / WEST PALM BEACH, FLORIDA (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA - United States Polo Association) resmi spor markası olan U.S. Polo Assn., kıyı Amerikası'ndan ve sahil yaşamının rahat ruhundan ilham alan canlı ve sezonluk bir seri olan spordan ilham alan İlkbahar-Yaz 2026 Küresel Koleksiyonu'nu (Global Collection) piyasaya sürdü. Kampanya, Rainbow Row'un pastel mimarisinin, kıyı manzaralarının ve Hyde Park Polo Kulübü sahasının mirasının, ikonik küresel markanın en yeni stilleri için mükemmel bir zemin oluşturduğu tarihi Charleston, Güney Karolina'da fotoğraflandı.

U.S. Polo Assn. kampanyası, polo sporu ile spordan ilham alan küresel ölçekte tanınan yaşam tarzı markası arasındaki otantik bağı bir kez daha vurguluyor. İlkbahar-Yaz 2026 Küresel Koleksiyonu'ndaki giyim ve aksesuarlar artık satışa sunuldu.

KÜRESEL KOLEKSİYON'A BİR BAKIŞ: İLKBAHAR-YAZ 2026

Tema: Rahat resort silüetleri ve spordan ilham alan stil ile Kıyı Amerikası (Coastal Americana)

Konum: Rainbow Row, The Dunlin Resort, Hyde Park Polo Kulübü ve Charleston kıyı şeridi dahil olmak üzere Charleston, Güney Karolina

Temel Parçalar: Klasik polo tişörtler, uçuşan elbiseler, sportif şortlar, dokuma gömlekler, hafif saç örgü trikolar ve U.S. Open Polo Championship® Kapsül Koleksiyonu

Renk Paleti: ABD'nin 250. Doğum Günü ruhuna uygun bahar pastelleri, canlı yaz renkleri ve denizci kırmızısı, beyazı ve mavisi

Desenler: Polo tişörtlerde, keten gömleklerde ve rahat yazlık katmanlarda belirgin sezonluk çizgiler

Temel Kumaşlar: Nefes alabilen ketenler, hafif trikolar ve dokulu pamuk karışımları

Bulunabilirlik: Şu an dünya çapında mağazalarda ve online olarak mevcut

Milyarlarca dolarlık küresel U.S. Polo Assn. markasını yöneten ve pazarlayan şirket olan USPA Global CEO'su J. Michael Prince, 'Bu sezonun koleksiyonu, U.S. Polo Assn.'i her zaman farklı kılan şeyi, yani dünya çapında markamıza ilham veren sporla olan doğrudan bağımızı yansıtmaya devam ediyor,' dedi. 'Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin Resmi Spor Markası olarak ilhamımız; oyunculardan sahalara ve oyunun mirasına kadar polo sporu tarafından şekilleniyor.'

USPA Global Küresel Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Stefanie Coroalles, 'Charleston, Güney Karolina'da çekim yapmak, bu parçaların polo sahasından günlük hayata nasıl sorunsuz bir şekilde geçtiğini gösterirken o Kıyı Amerikası ruhunu yakalamamıza olanak tanıdı,' dedi. 'Rainbow Row'un pastel cazibesinden Hyde Park Polo Kulübü'nün açık sahalarına ve güneşli Charleston kıyılarına kadar bu ortam; rahat resort stilini, canlı renkleri ve sporun zamansız mirasını harmanlayarak İlkbahar-Yaz 2026 Küresel Koleksiyonu'na hayat veriyor.'

U.S. Polo Assn.'in sezonluk ikonik polo tişörtleri; erkek, kadın ve çocuk koleksiyonlarında klasik polo tişörte modern bir bakış sunan dokulu ribanalar, ince desenler ve yüksek yapısal detaylarla güncellenmiş geniş bir kumaş ve bitiş yelpazesinde sunuluyor. Hareket halindeki bir yaşam için tasarlanan sezonun polo tişörtü; markanın klasik, sportif kimliğine sadık kalarak klasik nötrlerde veya canlı renklerde mevcut olan çok yönlü, kısa kollu ve düğmeli bir modeldir. Markanın imzası olan 'Çift Atlı' (Double Horsemen) logosuyla tamamlanan her U.S. Polo Assn. polo tişörtü, sporun özgünlüğünün bir işaretini taşır ve gerçek bir gardırop ikonudur.

USPA Global Ticari Ürün ve Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jessica Ramesberger, 'U.S. Polo Assn. İlkbahar-Yaz Küresel Koleksiyonu için Tasarım Ekibimiz; taze, çabasız, giyilmesi kolay ve sıcak aylar için mükemmel şekilde uygun parçalar yaratmak üzere yola çıktı,' dedi. 'En ikonik silüetlerimize yeni bir enerji getirmek için canlı bahar pastelleri, belirgin yaz renkleri ve dokulu kumaşlarla oynadık.'

İlkbahar-Yaz 2026 lansmanı aynı zamanda, USPA Ulusal Polo Merkezi'nde (NPC - National Polo Center) düzenlenen Amerika'nın en prestijli polo turnuvalarından ilham alan U.S. Open Polo Championship® Kapsül Koleksiyonu'nu da tanıttı. Sınırlı sayıdaki kapsül, dünya çapındaki küresel markalı koleksiyon aracılığıyla hayranları ve tüketicileri sporla ve markayla buluşturarak bu ikonik turnuvanın mirasını ve heyecanını kutluyor. Yüksek gollü Amerikan polo sezonu, 26 Nisan 2026'da NPC'de gerçekleşecek ve ESPN2 dahil olmak üzere birden fazla ESPN platformunda ve dünya çapındaki diğer medya kuruluşlarında yayınlanacak olan U.S. Open Polo Championship Finali ile sona erecek. Yayın zamanları için yerel listelerinizi kontrol edin.

Prince şunları ekledi: '2026 U.S. Polo Assn. Küresel İlkbahar-Yaz Koleksiyonu ve U.S. Open Polo Championship Kapsül Koleksiyonu, dünya çapındaki tüketiciler ve spor hayranları tarafından benimsenen zamansız Americana stili aracılığıyla sporun mirasını hayata geçiriyor.'

Otantik spor ilhamıyla dünya çapında tanınan U.S. Polo Assn.; markanın insanlara, ürünlere ve gezegene yönelik sorumlu tedarik ve uzun vadeli çevresel girişimlere olan bağlılığını yansıtan küresel sürdürülebilirlik programı USPA Life ile uyumlu ürünleri bünyesine katmaya devam ediyor.

U.S. POLO ASSN. VE USPA GLOBAL HAKKINDA

U.S. Polo Assn., 1890 yılında kurulan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük polo kulüpleri ve polo oyuncuları birliği olan Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA - United States Polo Association) resmi spor markasıdır. Milyarlarca dolarlık küresel ayak izi ve 1.200'den fazla U.S. Polo Assn. perakende mağazasının yanı sıra binlerce ek dağıtım noktası aracılığıyla dünya çapında dağıtımıyla U.S. Polo Assn.; dünya çapında 190'dan fazla ülkede erkek, kadın ve çocuklar için giyim, aksesuar ve ayakkabı sunmaktadır. Marka, her yıl The Palm Beaches'teki NPC'de düzenlenen, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en önemli polo turnuvası olan U.S. Open Polo Championship® dahil olmak üzere dünya çapındaki büyük polo etkinliklerine sponsor olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ESPN, Avrupa'da TNT ve Eurosport ve Hindistan'da Star Sports ile yapılan tarihi anlaşmalar, U.S. Polo Assn. sponsorluğundaki dünyanın önde gelen birçok polo şampiyonasını yayınlayarak bu heyecan verici sporu dünya çapında ilk kez milyonlarca spor hayranı için erişilebilir hale getirmektedir.

U.S. Polo Assn., License Global'a göre NFL, PGA Tour ve Formula 1 ile birlikte sürekli olarak dünyanın en iyi küresel spor lisansörlerinden biri olarak adlandırılmaktadır. Ek olarak, spordan ilham alan marka, küresel büyüme ve spor içeriği dallarında ödüllerle uluslararası alanda tanınmaktadır. Küresel bir marka olarak elde ettiği muazzam başarı nedeniyle U.S. Polo Assn.; Forbes, Fortune, Modern Retail ve GQ'nun yanı sıra Yahoo Finance ve Bloomberg dahil olmak üzere dünya çapındaki diğer birçok önemli medya kaynağında yer almıştır.

USPA Global, Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA - United States Polo Association) bir iştirakidir ve milyarlarca dolarlık spor markası U.S. Polo Assn.'i yönetmektedir. USPA Global ayrıca, polo sporu içeriğinde dünya lideri olan iştiraki Global Polo'yu da yönetmektedir. Daha fazlasını öğrenmek için globalpolo.com adresini ziyaret edin veya YouTube üzerinden Global Polo'ya ulaşın.

KAYNAK: U.S. Polo Assn.