İzmir'de Karabağlar Belediyesi, İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin katkılarıyla, 32 yıl önce görevi başında yaşamını yitiren Gazeteci Barış Selçuk'u adını taşıyan parkta düzenlenen anma programı ve fotoğraf sergisiyle andı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesindeki anma programına ailesi, meslektaşları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katılırken, Barış Selçuk'un yaşamı, gazetecilik mücadelesi ve geride bıraktığı değerler bir kez daha hatırlandı.

Barış Selçuk'un yalnızca genç yaşta yaşamını yitiren bir gazeteci olmadığını belirten Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 'Gazeteci emektir, yürektir, cesarettir. Gazeteci; herkese ve her şeye rağmen kalemini eğmeyen, doğrunun, halkın ve özgür haberin yanında durandır. Meslek ilkeleri, cesareti ve halkın haber alma hakkına olan bağlılığıyla meslektaşlarının kaleminde yaşamaya ve onlara örnek oluyor' dedi.

Gazeteci Barış Selçuk Parkı'nın bir parktan daha fazla anlam taşıdığını ifade eden Başkan Kınay, 'Kentler sadece binalardan ibaret değildir. Kentler; kimliğiyle, kültürüyle, geçmişiyle ve değerleriyle yaşar. Bu parkta Barış Selçuk'un adıyla birlikte emeği, cesareti, halkın haber alma özgürlüğü ve bu uğurda ödenen bedeller de yaşamaya devam ediyor' diye konuştu. Karabağlar 'da değişim ve dönüşümü yalnızca fiziksel yatırımlarla sınırlı görmediklerini dile getiren Başkan Kınay, 'Karabağlar 'da değişimi yalnızca binalarla değil; yaşamla, kültürle ve ortak değerlerimizle birlikte inşa ediyoruz. Geçmişimizi unutmadan bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmayı sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

HOŞ BİR SEDA BIRAKTI

Anma programında Gazeteci Barış Selçuk'un kardeşi Durul Selçuk, abisi Savaş Selçuk, aile üyeleri de hazır bulundu. Aile adına konuşma yapan ağabeyi Savaş Selçuk, kardeşinin çocukluğunu, gençlik yıllarını ve gazetecilik tutkusunu duygusal sözlerle anlattı.

Haberin peşinde bir dönem kendisiyle çalışma ortamı olan meslektaşları İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Gazeteci Mehlika Gökmen, Gazeteci Esen Evran, Gazeteci Muhittin Akbel, Gazeteci Esat Erçetingöz'de, Selçuk'un meslek yaşamındaki ilkeli duruşunu, cesaretini ve insanlığını anlattı.

Konuşmalar sonrasında katılımcılar, Gazeteci Barış Selçuk'un yaşamından ve gazetecilik serüveninden izler taşıyan fotoğraf sergisini gezerek anılarını paylaştı, karanfil bırakarak saygıyla andı.